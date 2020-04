“Sicilia en Primeur”: appuntamento al 2021, ma sui social va in scena la 2020

Slitta al 2021 “Sicilia en Primeur”, evento itinerante che ogni anno, a maggio, presenta ai giornalisti di tutto il mondo i nuovi vini siciliani sul mercato, e che, negli anni, ha contribuito alla promozione di una bella immagine della Sicilia del vino a livello internazionale. Lo ha deciso Assovini Sicilia, guidata da Alessio Planeta, che ha però deciso di mantenere un format “social” nell’anno corrente, coinvolgendo virtualmente i media italiani ed esteri che sarebbero stata presenti in Sicilia attraverso una diretta Facebook - prevista il 12 maggio (ore 16) per i giornalisti italiani, europei e statunitensi, e il 13 maggio (ore 9), per i professionisti di Asia ed India - nella quale presenterà i dati sull’andamento vendemmiale 2019.



Inoltre, su richiesta dei suoi iscritti, Assovini Sicilia ha deciso di contribuire al contrasto al Coronavirus, devolvendo 20.000 euro alla Comunità di Sant’Egidio di Palermo e alla Croce Rossa di Palermo, due realtà da sempre impegnate ad offrire assistenza verso le fasce più deboli della società.

