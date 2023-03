Siete sicuri di pronunciare bene “Gewurztraminer”? Ecco la guida per non fare brutte figure

Certi vini è più facile berli che pronunciarli: ce ne sono almeno 20, tra i più conosciuti del mondo, per i quali anche i più esperti wine lover nutrono dubbi sulla corretta pronuncia. Ad accorrere in loro aiuto sono gli esperti madrelingua di Preply, piattaforma online per l’apprendimento delle lingue, che ha analizzato i dati di ricerca di Google per rivelare i tipi di vino più comunemente pronunciati male, e spiegare una volta per tutte come farlo nella maniera giusta.

Non basta conoscere le origini del vino, poiché le lingue e la pronuncia variano da Paese a Paese in tutto il mondo. Preply ha quindi esaminato il background linguistico di ogni vino per rivelare la pronuncia corretta, come un sommelier professionista. Secondo la ricerca, il Pinot Nero è il vino più comunemente pronunciato male al mondo, con una media di 2.380 persone che ogni mese cercano su Google indicazioni. Il nome “Pinot Noir” deriva in realtà dalle parole francesi pino (pin) e nero (noir), che descrivono il colore rosso intenso delle uve e dei loro grappoli a forma di pigna. La pronuncia francese può essere complicata per i non madrelingua; fortunatamente, Preply ha rivelato il modo corretto per pronunciarlo, che è “pee-noh nwar”. Altri due vini francesi seguono da vicino al secondo e al terzo posto: Sauvignon Blanc e Cabernet Sauvignon, con rispettivamente 1.620 e 1.260 ricerche mensili. Il primo si pronuncia correttamente “soh-vin-yohn blan”, mentre il secondo si pronuncia “kab-er-nay soh-vin-yohn”. Altri vini comunemente pronunciati male sono il Pinot Grigio (pee-no-gree-jo), il Riesling (rees-ling), il Prosecco (proh-sehk-koh) e il Sangiovese (san-joe-veh-see).

Secondo Yolanda Del Peso, MarketSpecialist Preply, “la chiave per ottenere la pronuncia giusta per diversi tipi di vino - e bevande in generale - è sapere da quale lingua ha origine il loro nome. Ad esempio per un italiano, Tempranillo verrebbe pronunciato "tem-pruh-nill-o", ma sapere che è un vino spagnolo ci dice che dovremmo seguire le regole di pronuncia spagnole. Ciò significa che la doppia “ll” è in realtà pronunciata come la lettera “y”, dandoci “tem-pruh-nee-yo”. Anche se i non madrelingua possono ancora trovare difficile parlare con la pronuncia corretta, conoscere il Paese e la lingua di origine del vino è di grande aiuto.

Ecco allora come si pronunciano gli altri vini più famosi: Champagne (sham-peyn), Bordeaux (baw-doh), Chianti (kee-ahn-tee), Merlot (mer-loh), Rioja (ree-oh-hah), Burgundy (bur-guhn-dee), Gewurztraminer (ga-vertz-trah-mee-ner), Vermouth (vur-muhth), Chardonnay (shar-dah-nay), Shiraz (schuh-raaz), Syrah (see-rah), Sancerre (son-seuh).

Copyright © 2000/2023