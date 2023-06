Silvia Angelozzi e Loredana Santagati sono le “Migliori Enotecarie d’Italia” del 2023

Il ruolo degli enotecari, nel mercato dei consumi di vino, è fondamentale: in prima linea, a rispondere alle domande e alle necessità di consumatori più o meno esperti, pronti a spendere 15 o 500 euro, amanti di bianchi, rossi e bollicine, consigliando la bottiglia giusta per ognuno, ci sono loro, con un bagaglio di conoscenze che, spesso e volentieri, potrebbe fare impallidire un Master of Wine. Una professionalità a cui, dal 2022, l’Associazione Enotecari Professionisti Italiani (Aeip), con la collaborazione di Vinarius - Associazione Enoteche Italiane, dedica il premio “Miglior Enotecario d’Italia”, supportato dai Consorzi Vini delle Venezie, Vini del Trentino, Toscana, Cirò e Melissa, Chianti Classico, Vini Friuli Colli Orientali Ramandolo e Vini Collio. Ad affermarsi, nell’edizione 2023, Silvia Angelozzi di Alba Adriatica (Teramo), dell’Enoteca “Bellariva Enoteca Bistrot”, nella categoria enoteca con mescita; Loredana Santagati di Misterbianco (Catania) dell’enoteca “MisterCoffee”, nella categoria bottiglierie; a Matteo Bertelà di Vigevano (Pavia) di “Metodo Froma Bottega”, il premio speciale dedicato al “miglior Enotecario Under 30”; si conferma miglior Enotecario all’estero Daniele Leopardi dell’Enoteca “Tentazioni” di Parigi, nel quartiere Montmartre.

“Loredana Santagati - ha spiegato la giuria di esperti, presieduta da Stefano Caffarri e composta da Chiara Giovoni, Leila Salimbeni, Cristian Deflorian e Giuseppe Vaccarini - si è distinta per la profonda conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell’attività, per la maturità nel governo delle fasi gestionali, per l’appassionata adesione alle prove pratiche. Silvia Angelozzi ha dimostrato una coinvolgente capacità di gestire le situazioni critiche con atteggiamento di soluzione dei problemi, per la intensa indagine dei prodotti e la loro proposizione di vendita”.

Francesco Bonfio, presidente Aepi, ha sottolineato come la categoria degli enotecari abbia “dimostrato di essere vivacissima, pronta a nuove sfide, consapevole delle proprie capacità. Complimenti a chi ha vinto, è un concorso e un candidato vince. È una legge di vita. Ma i tre finalisti per ciascuna categoria erano tutti eccellenti professionisti, che hanno illustrato alla giuria cosa significa fare l’enotecario. Ed a me piace pensare che il vincitore sia un “primus inter pares”, che è svettato con il guizzo vincente”.

