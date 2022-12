Sol & AgriFood (Verona, 2-5 aprile): è il mondo dei sidri, di grande tendenza, la new entry

Il sidro, detto anche “vin de pom”, ovvero “vino di mele”, è una bevanda che in Italia conta su un’antica tradizione, riscoperta recentemente e presto diventata di grande tendenza. Oggi la sua produzione è diffusa in quasi tutte le regioni settentrionali: dal Trentino alla Val d’Aosta, dal Friuli al Piemonte, passando per la Valtellina. Il Belpaese è il quinto produttore di bevande fermentate al mondo (dati 2020), tra cui il sidro di mela, il sidro di pere (anche chiamato perry), il saké e l’idromele, con un valore della produzione di 60 milioni di euro. I dati Iwsr indicano una crescita del volume dell’8% nel 2021, con una previsione di incremento del 2%, nel periodo 2021-2026. I mercati chiave di vendita del sidro sono il Regno Unito e l’Irlanda e rappresentano un terzo delle vendite globali. Ma ci sono mercati emergenti, come ad esempio l’Africa, cresciuta del 50% nel 2021. Proprio il mondo dei sidri sarà la new entry del Sol & Agrifood 2023, edizione n. 27, di scena a Verona dal 2 al 5 aprile, in contemporanea con Vinitaly.

Rispetto al passato, in cui il sidro era solo una bevanda alcolica dolce, oggi si riscoprono profumi e sapori che sono collegati alle varietà e anche all’età degli alberi. È forte il legame con il territorio delle aziende agricole che oggi producono sidro, ma anche la voglia di innovazione, come un metodo classico spumantizzato proprio dal succo di mela. Il Sol&Agrifood rappresenterà una vetrina d’eccezione per questi nuovi prodotti, che nel salone veronese si aggiungono all’olio extravergine di oliva, alle birre artigianali e alle produzioni di eccellenza del food.

Ampio spazio alla sostenibilità ambientale con B/Open, rassegna business to business dedicata al prodotto biologico, che completa la filiera già presente con Vinitaly Bio. Le due iniziative si configurano come vero e proprio polo d’eccellenza del comparto wine & food sostenibile, per una clientela specializzata. Dal forte impatto business, Sol & AgriFood si conferma il luogo di incontro tra offerta e domanda in cui gli espositori raccontano i propri prodotti ai buyer e operatori horeca attraverso masterclass, degustazioni, educational e con la collaborazione della Federazione Internazionale Cuochi (Fic).

