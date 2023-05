Sono Girlan, Elena Walch e Erste+Neue la “Top 3” del Concorso Nazionale del Pinot Nero

É uno dei vitigni che fa sognare i collezionisti di tutto il mondo, a partire dalle sue espressioni iconiche in Borgogna, ma il Pinot Nero trova anche in Italia specifici terroir d’elezione, in primis l’Alto Adige: per l’annata 2020 sono il Pinot Nero Riserva “Trattmann” della Cantina Girlan, il Pinot Nero “Ludwig” di Elena Walch e il Pinot Nero Riserva “Puntay” di Erste+Neue i migliori d’Italia, arrivati sul podio del Concorso Nazionale del Pinot Nero. Saranno premiati nelle “Giornate dell’Alto Adige del Pinot Nero”, edizione n. 25, dal 19 al 22 maggio, nei due pittoreschi borghi vitivinicoli di Egna e di Montagna, considerati roccaforti del vitigno in in Alto Adige. In classifica, per la prima volta, anche i singoli vincitori delle zone viticole, frutto di una selezione che si è tenuta a metà aprile ed è stata realizzata, oltre che da enologi e giornalisti, anche da sommelier provenienti da tutta Italia.

La classifica per zone vinicole è stata introdotta quest’anno proprio per valorizzare ed esaltare con forza il carattere nazionale che anima il Concorso: per il Friuli Venezia-Giulia è stato premiato il Pinot Nero “Casanova” del Castello di Spessa, per la Valle d’Aosta il Pinot Nero “Pierre” di Cave Gargantua, per il Trentino il Pinot Nero Riserva dell’azienda Sandri Arcangelo, per il Piemonte il Pinot Nero “San Germano” di Marchesi Alfieri ed infine per la Lombardia il Pinot Nero “Noir” di Tenuta Mazzolino.

Nelle quattro Giornate dell’Alto Adige si potrà prendere parte ad una degustazione tecnica, su prenotazione, nella quale sarà messa a confronto la produzione nazionale di questo pregiato vitigno, partecipare ad una masterclass dedicata al Pinot Nero di Borgogna ed iscriversi all’escursione “Pinot Nero Experience”, una passeggiata adatta a grandi e piccini che condurrà i eno-visitatori alla scoperta dei paesaggi incantati di Mazzon e di Egna.

