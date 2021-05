Sorsi d’autore, il Veneto torna agli eventi in presenza con il format che unisce vino e cultura

Il mondo del vino incontra quello della cultura, del giornalismo e dello spettacolo in scenari dominati dalle bellezze architettoniche. Torna Sorsi d’autore, evento che taglia il traguardo delle ventidue edizioni, organizzato da Fondazione Aida con Regione Veneto, Istituto Regionale Ville Venete e Associazione per le Ville Venete. Appuntamento dal 19 giugno all’11 luglio in alcune delle più prestigiose Ville Venete: Badoer, Foscarini Rossi, Cordellina Lombardi e Castello di San Salvatore. La novità è il ritorno degli eventi in presenza per un format che punta ad unire il piacere di degustare un buon bicchiere di vino (accompagnato da alcune eccellenze gastronomiche) e incontri conviviali con noti personaggi. Il primo sarà con Piero Pelù il 19 giugno alle ore 18.30 in Villa Badoer di Fratta Polesine dove il musicista presenterà il suo libro “Spacca l’infinito” partecipando al dibattito, moderato da Federico Bonati, che sarà accompagnato dai vini Tedeschi, tra le aziende simbolo della Valpolicella. Il 2 luglio alle ore 19.30 in Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore, i vini di Cantine Falezze brinderanno simbolicamente alla “reunion” tra Mauro Corona - alpinista, scrittore e soprattutto voce “genuina” delle comunità agrarie, di montagna e di mare - e Bianca Berlinguer, conduttrice di Rai Tre, per un incontro sui principali temi di attualità guidato dal giornalista Luca Telese. Il Castello di San Salvatore di Susegana (Treviso) tra i castelli tardo medievali meglio conservati in Europa, e i vini di Cantina Collalto, faranno da cornice all’incontro con Carlo Cottarelli in calendario il 4 luglio alle ore 19 quando l’economista presenterà il suo libro “All’infermo e ritorno”. Chiusura l’11 luglio alle ore 19 in Villa Foscarini Rossi di Stra (Venezia) quando lo scienziato e botanico Stefano Mancuso presenterà la raccolta di storie “La pianta del mondo”. Il dibattito, moderato dalla scrittrice e conduttrice Cinzia Tani, sarà accompagnato dalla degustazioni di vini della Cantina Costa Arente. In tutte le Ville sarà possibile prendere parte ad alcune iniziative collaterali, comprese le degustazione guidate dei vini a cura di Ais Veneto.

Copyright © 2000/2021