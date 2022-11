“Sparkle 2023”, 89 le etichette con “5 sfere”, il meglio della spumantistica italiana

Cà del Bosco e Uberti in Franciacorta, Ferrari, Letrari, Cesarini Sforza e Moser per il Trentodoc, Andreola per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg: ecco i campioni della spumantistica italiana, le cantine capaci di aggiudicarsi più “Cinque Sfere”, tre a testa, nella guida “Sparkle 2023”, edizione n. 21 della guida ai migliori spumanti secchi italiani, edita dalla storica rivista di enogastronomia “Cucina & Vini”, diretta da Francesco D’Agostino. 89 le etichette premiate con il massimo riconoscimento, tra le 860 presenti in guida, che saranno progoniste il 26 novembre, al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, nel tradizionale “Sparkle Day” (anche grazie al contributo di aziende come Diam, tra i più importanti produttori di tappi per il vino, Owens-Illinois, una delle più grandi vetrerie del mondo, e non solo, ndr).

A livello regionale, al top c’è Lombardia, grazie ai 28 riconoscimenti ricevuti, 23 appartenenti con il Franciacorta Docg e 5 all’area dell’Oltrepò Pavese; segue, a quota 22, il Trentino, tutti con il Trentodoc; 19 premi per il Veneto, tutti Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, salvo un Lessini Durello; poi Piemonte (7), Alto Adige (5), Puglia (2), Abruzzo (2), Lazio (2) e, con una cantina, Valle d’Aosta e Umbria.

“La conclusione del lavoro dell’edizione n. 21 della nostra guida sollecita, come sempre, la riflessione sul bilancio di una stagione. Dopo oltre 1.500 assaggi - sottolinea Francesco D’Agostino, direttore “Cucina & Vini” - la sintesi più efficace si effettua nel momento della degustazione finale, quando le migliori espressioni del Paese si incontrano e definiamo le “Cinque Sfere”. Il livello delle bollicine italiane è veramente elevatissimo, tanto da richiedere una grande concentrazione per definire i vini top. Molti sottolineano l’incredibile aumento quantitativo che ha portato il nostro Paese a una produzione, dal primo agosto 2021 al 31 luglio 2022, 1,2 miliardi di bottiglie, segnando un incremento di oltre il 13% rispetto allo stesso periodo a cavallo tra 2020 e 2021 (dati Icqrf). A noi piace però evidenziare come si sia alzata l’asticella dal punto di vista qualitativo e questo non soltanto nei territori classici”.

Focus - L’elenco completo delle “Cinque Sfere” di Sparkle 2023

Valle d’Aosta

Institut Agricole Régional

Monchoisi Brut

Piemonte

Banfi

Alta Langa Riserva Cuvée Aurora 100 Mesi Pas Dosé 2011

Giulio Cocchi

Alta Langa Blanc de Noirs Pas Dosé 2016

Enrico Serafino

Alta Langa Riserva Zero Pas Dosé 2016

Gancia

Alta Langa Riserva Cuvée 120 Mesi Brut 2009

Ettore Germano

Alta Langa Riserva Blanc de Noirs Pas Dosé 2015

La Scolca

Soldati La Scolca D’Antan Brut 2010

Soldati La Scolca D’Antan Rosé Brut 2010

Lombardia

Ballabio

Farfalla Noir Collection n° 9 Rosé Extra Brut

Alessio Brandolini

I GER Pas Dosé 2016

Monsupello

Blanc de Blancs Extra Brut

Rossetti & Scrivani

Pinot Nero Brut

Conte Vistarino

Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Saignée della Rocca Rosé Extra Brut

Barone Pizzini

Franciacorta Naturae Edizione 2018

Franciacorta Riserva Bagnadore Dosaggio Zero 2014

Bonfadini

Franciacorta Veritas Brut Nature

Bosio

Franciacorta Riserva B.C. Dosaggio Zero 2011

Ca’ del Bosco

Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Dosage Zéro 2013

Franciacorta Riserva Vintage Collection Dosage Zéro Noir 2013

Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Rosé Extra Brut 2013

Ferghettina

Franciacorta Extra Brut 2015

Franciacorta Eronero Extra Brut 2014

Fratelli Berlucchi

Franciacorta Riserva Casa delle Colonne Zero 2013

Guido Berlucchi

Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extrême Extra Brut 2011

Le Marchesine

Franciacorta Riserva Secolo Novo Dosage Zéro 2013

Marzaghe

Franciacorta Superno Dosaggio Zero

Mirabella

Franciacorta Riserva Døm Dosaggio Zero 2015

Franciacorta Satèn 2018

Monte Rossa

Franciacorta Cabochon Doppio Zero Brut Nature 2016

Monzio Compagnoni

Franciacorta Riserva Noir Brut Nature 2012

Mosnel

Franciacorta Riserva Pas Dosé 2007

Quadra

Franciacorta Riserva Pìné Rosé Raccolta 2012

Uberti

Franciacorta Riserva Sublimis Dosaggio Zero 2014

Franciacorta Quinque Extra Brut

Franciacorta Magnificentia Satèn 2018

Villa Franciacorta

Franciacorta Diamant Pas Dosé 2016

Trentino

Altemasi

Trento Riserva Graal Brut 2015

Balter

Trento Riserva Pas Dosé 2015

Cantina Rotaliana

Trento Riserva R Brut 2012

Cantina Toblino

Trento Riserva Vent Extra Brut 2015

Cantine Monfort

Trento Le Général Dallemagne Extra Brut 2015

Cesarini Sforza

Trento 1673 Noir Nature 2017

Trento Riserva 1673 Extra Brut 2014

Trento Riserva Aquila Reale Brut 2012

Ferrari

Trento Riserva Perlé Nero Extra Brut 2015

Trento Riserva Perlé Bianco Brut 2015

Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Rosé Extra Brut 2010

Letrari

Trento Riserva Quore PieNne Extra Brut 2016

Trento Riserva del Fondatore 976 Brut 2011

Trento Riserva + 4 Rosé Brut 2011

Mas dei Chini

Trento Riserva Inkino Carlo V Brut 2012

Maso Martis

Trento Monsieur Martis Rosé de Noir Brut 2017

Moser

Trento Brut Nature 2016

Trento Blanc de Noirs Extra Brut 2015

Trento 51,151 Brut

Pisoni

Trento Riserva Erminia Segalla Extra Brut 2014

Rotari

Trento Riserva Flavio Brut 2014

Zeni

Trento Riserva Maso Nero Blanc de Noir Extra Brut 2016

Alto Adige

Arunda

Alto Adige Talento Riserva Extra Brut 2016

Cantina Kurtatsch

Alto Adige Riserva 600 Blanc de Blancs Pas Dosé 2016

Franz Haas

Alto Adige Pinot Nero Pas Dosé 2016

Kettmeir

Alto Adige Riserva 1919 Extra Brut 2016

Lorenz Martini

Alto Adige Riserva Comitissa Pas Dosé 2018

Veneto

Adami

Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino Asciutto 2021

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry

Andreola

Valdobbiadene Rive di Soligo Mas de Fer Extra Dry 2021

Valdobbiadene Rive di Rolle Vigna Ochera Dry 2021

Valdobbiadene Cartizze Dry 2021

BiancaVigna

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra Dry 2021

Borgoluce

Valdobbiadene Rive di Collalto Extra Dry 2021

Bortolomiol

Valdobbiadene Prosecco Superiore Ius Naturae Brut 2021

Col Vetoraz

Valdobbiadene Cuvée 13 Extra Dry 2021

La Tordera

Valdobbiadene Rive di Vidor Tittoni Dry 2021

Le Colture

Valdobbiadene Prosecco Superiore Cruner Dry

Le Manzane

Conegliano Valdobbiadene 20.10 Extra Dry 2021

Marsuret

Valdobbiadene Prosecco Superiore Il Soller Extra Dry

Sorelle Bronca

Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Farrò Particella 232 Extra Brut 2021

Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Rua Particella 181 Brut 2021

Val d’Oca

Valdobbiadene Prosecco Superiore Uvaggio Storico Dry

Valdo

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Cuvée Viviana Dry

Villa Sandi

Valdobbiadene Superiore di Cartizze La Rivetta Brut 2021

Dal Maso

Durello Lessini Riserva Pas Dosé 2018

Umbria

La Palazzola-Grilli

Collezione Riesling Brut 2005

Lazio

Vigne del patrimonio

Alaenne

Alarosa Brut

Abruzzo

Marramiero

Brut

Rosé Brut

Puglia

D’Araprì

Daunia Bombino Bianco RN Brut 2018

Gran Cuvée XXI secolo Brut 2015

Copyright © 2000/2022