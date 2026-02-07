Spirits italiani, export a 1,75 miliardi di euro nel 2024. A Vinitaly debutta “Xcellent Spirits”

Uno dei comparti più dinamici del mondo del beverage, in Italia, è quello degli spirits. Secondo Nomisma, su base doganale, nel 2024, l’export italiano degli spirits ha raggiunto 1,75 miliardi di euro, collocando il nostro Paese al n. 5 tra gli esportatori mondiali, dopo Regno Unito, Francia, Messico e Stati Uniti. Nel periodo 2019-2024 le esportazioni sono cresciute del 41%, una delle performance più elevate tra i primi cinque Paesi esportatori. L’Italia è leader, insieme alla Germania, nel segmento dei liquori, con un valore di 547 milioni di euro e una crescita del 25% nel quinquennio, superiore a quella tedesca (+19%). Ma, analogamente al vino, il 2025 è stato un anno meno favorevole, con una flessione dell’export del 5% in valore nei primi 10 mesi. La Germania si conferma primo mercato di destinazione (21%), seguita dagli Stati Uniti (12%) e dal Regno Unito (8%). Nello stesso periodo, tra i primi 10 mercati di sbocco, spicca la forte crescita delle esportazioni italiane verso la Polonia (+70%).

Un mondo, quello degli spirits, che è pronto a diventare tra i protagonisti di Vinitaly n. 58 (Verona, 12-15 aprile), con il nuovo “Xcellent Spirits”, un format business to business totalmente rinnovato per un progetto strutturale che segna l’ingresso dei distillati in Vinitaly, ideato con l’obiettivo di creare connessioni dirette tra produttori, mercato e operatori professionali e per rappresentare l’intera filiera di riferimento. L’expo degli spirits si articola in due aree principali: “Spirits”, dedicata a distillati, liquori, vini aromatizzati e fortificati, e “Drinks & Mix”, con soft drink, hard seltzer e ready to drink, per raccontare l’evoluzione del consumo contemporaneo e le opportunità per la mixology. Non mancheranno eventi ed iniziative varie.

Gianni Bruno, dg Veronafiere, spiega che “Xcellent Spirits” rappresenta “l’avvio di un piano strategico pluriennale con cui Vinitaly intende valorizzare il settore, integrandolo stabilmente nella piattaforma fieristica. Un nuovo assetto pensato per svilupparsi nel tempo, in risposta all’evoluzione dei consumi e alla crescente rilevanza internazionale del comparto. Tra le novità, anche il nuovo “NoLo - Vinitaly Experience”, realizzato in collaborazione con Unione Italiana Vini (Uiv)”.

