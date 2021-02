Stefano Patuanelli (M5S) è il nuovo Ministro delle Politiche Agricole del Governo Draghi

Dalla ex sindacalista Teresa Bellanova (prima Pd poi Italia Viva) al già Ministro dello Sviluppo Economico ed ingegnere edile Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle): cambia così, la lista dei Ministri del prossimo Governo di Mario Draghi, la guida del Ministero delle Politiche Agricole. Tra i ministeri più direttamente coinvolti in quello che è il comparto dell’agroalimentare italiano, che molto vive di turismo ma anche di export, da segnalare la nomina di Massimo Garavaglia (Lega), già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e in seguito viceministro dell’Economia nel Governo Conte, alla guida del nuovo Ministero del Turismo, e ancora Giancarlo Giorgetti (Lega) al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Ministro della Transizione Ecologica (ex Ministero dell’Ambiente), invece, che sarà con ogni probabilità uno degli snodi fondamentali per la gestione dei fondi di tutte le strategie europee orientate al tema della sostenibilità, sarà Roberto Cingolani, fisico e docente italiano, e già responsabile dell’innovazione tecnologica di Leonardo Spa dopo essere stato dal 2005 al 2019 direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova.

Tra le curiosità, alla guida del Ministero della Pubblica Amministrazione torna Renato Brunetta (Forza Italia), che è anche produttore di vino con la cantina Capizzucchi, nella Doc Roma.

