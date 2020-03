Stop a tutti gli eventi del wine & food (fino al 3 aprile): cancellata anche Summa 2020

Ci sono nuovi aggiornamenti in quello che è ormai diventato il bollettino quotidiano delle fiere e degli eventi del wine & food che, a causa dell’epidemia di Coronavirus - che ha portato il Governo ad un’ulteriore stretta con il decreto “Io resto a casa” in vigore da oggi - vedono continue cancellazioni e spostamenti. Di certo, c’è che con l’Italia dichiarata ormai un’unica zona rossa, fino al 3 aprile, nessun evento, fiera, meeting, workshop potrà andare in scena. Ad ora, tra le date certe ci sono quelle di Vinitaly, punto di riferimento dell’Italia del vino, che andrà in scena dal 14 al 17 giugno (con “Opera Wine” by Wine Spectator il 13 giugno), creando un vero e proprio effetto domino, con le tre kermesse dedicate ai vini biologici e naturali (VinNatur, ViniVeri e Natural Born Wines), eventi satellite della più importante fiera d’Italia, che hanno annunciato il rinvio, per non perdere la contemporaneità con Vinitaly: la degustazione dei 180 produttori di VinNatur, così, andrà in scena a Gambellara dal 13 al 15 giugno, ViniVeri, a Cerea, è in calendario il 12 ed il 13 giugno, e Natural Born Wines, salone dei vignaioli naturali, dal 14 al 16 giugno. Cancellato ufficialmente, invece, un altro storico appuntamento, Summa, organizzata da 23 anni dalla Tenuta Alois Lageder, che ha preferito dare appuntamento ai wine lover al 2021, il 18 e 19 aprile.

È di oggi, invece, il rinvio di Tirreno C.T., la fiera più longeva d’Italia dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza, in calendario dal 29 all’1 aprile che, fanno sapere gli organizzatori, verrà ricalendarizzata “in una data da individuare entro il 2020”. Ieri sono state anche annunciate le nuove date di Cibus, la fiera firmata da Fiere di Parma e Federalimentare, che andrà in scena dal 1 al 4 settembre, poco prima del Macfrut, la più importante fiera italiana dedicata al settore dell’ortofrutta, di scena a Rimini, non più a maggio, ma dall’8 al 10 settembre.

Anche Vinòforum - Lo Spazio del Gusto, storico appuntamento dedicato all’enogastronomia a Roma, ha deciso posticipare l’evento in calendario per il 19-28 giugno, facendolo slittare dall’11 al 20 settembre. Ufficiali anche le nuove date di Taste, con le novità e le eccellenze enogastronomiche del Belpaese, di scena a Firenze (Stazione Leopolda), dal 5 al 7 giugno.

