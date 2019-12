Storia antica e fascino poetico ma sempre alternativa: la Vernaccia in campo nella Serie A Femminile

Vino dalla storia antichissima, capace di affascinare poeti ed artisti come Dante, Vasari, Michelangelo Buonarroti ed il Redi, da sempre regina sulle tavole di Papi e signori, il segreto del suo fascino è proprio questo: essere sempre al passo con i secoli che attraversa, con un’anima locale e globale, capace di tramandare la tradizione nella contemporaneità. Con originalità: la “signora” Vernaccia, unica Docg declinata al femminile in una terra, la Toscana, dominata dai grandi rossi, per promuovere il territorio punta ora anche su questa sua peculiarità, e scende in campo nella Serie A Femminile, che piace sempre a più tifosi, nuovo sponsor di maglia delle ragazze della squadra di casa, la Florentia San Gimignano, nel momento d’oro della coppia gol Kelly-Martinovic e del mister Michele Ardito.

“Abbiamo firmato questo accordo con la Società di calcio femminile - sottolinea il presidente del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano Irina Strozzi - per il progetto che questa nuova realtà vuole rappresentare per il nostro territorio e la nostra comunità, progetto che va al di là dell’aspetto sportivo e che si pone obiettivi che anche il nostro Consorzio persegue da molto tempo: diventare un punto di riferimento della struttura sociale ed economica della città, essere uno strumento di promozione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e artistico di San Gimignano”. “Lo sforzo che i Club femminili hanno davanti è impegnativo - spiega Lorenzo Giudici, consigliere di amministrazione della Florentia - il calcio femminile deve saper crescere con le proprie gambe e con le proprie forze, non rimanere in piedi solo grazie ai Club maschili. È possibile creare un percorso virtuoso solo se si riesce a fondare la sostenibilità del progetto sportivo su uno straordinario radicamento sul territorio”. E qualità, identità, appartenenza al territorio, sono i punti in comune su cui verterà la collaborazione tra le due realtà. Intanto, le etichette della Vernaccia accompagnano la squadra anche nel “Mercato al Campo”, una proposta culinaria a Km 0 dentro lo Stadio nel match-day.

