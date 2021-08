Sulle maglie e non solo: gli sponsor wine & food delle 20 squadre di Serie A

Anche il calcio, per quanto le spese fuori controllo dei grandi club inglesi possano far credere il contrario, ha subito il contraccolpo della pandemia. Con gli stadi deserti per una stagione e mezza, e con la prospettiva di una riapertura appena al 50%, per le società della nostra Serie A, quasi tutte indebitate, chi più chi meno, diventa ancora più importante il supporto degli sponsor, da quelli tecnici a quelli di maglia e di manica, passando per le piccole aziende locali. Tra questi, anche tanto wine & food, con brand dell’alimentare main sponsor di club di prima fascia, qualche collaborazione in attesa di rinnovo e qualche altra appena ufficializzata, come racconta l’analisi di WineNews tra le 20 squadre che, dal 21 agosto, torneranno a darsi battagli sui campi della Serie A, ognuna col suo obiettivo, perché per le neopromosse la salvezza vale quanto uno scudetto, mentre le big, guidate dai migliori allenatori che siano passati per il campionato negli ultimi quindici anni, dovranno sudare fino all’ultimo per conquistare un posto nell’Europa che conta.

Andando a raccontare il legame tra le squadre ai nastri di partenza in Serie A e i loro sponsor, e procedendo in rigoroso ordine alfabetico, l’Atalanta di Gasperini, che parte in pole position nella corsa scudetto dopo tre stagioni di altissimo livello, e forte di un’organizzazione societaria diventata modello per tutti, e non solo in Italia, tra i propri fornitori ufficiali ha anche Cantina Bolla, l’azienda veneta del Gruppo Italiano Vini (Giv). Anche tra i premium partner del Bologna c’è un’azienda di vino, la Alessandro Berselli, gruppo con brand quasi in ogni Regione d’Italia, dall’Abruzzo al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia alle Marche, dal Piemonte alla Puglia, dalla Sardegna alla Sicilia, dalla Toscana al Trentino Alto Adige al Veneto, con produzioni in alcune delle denominazioni più importanti, come Barolo, Valpolicella, Prosecco, Lugana e Oltrepò. Niente vino per il Cagliari, che, però, da qualche anno, sulla maglia, sfoggia due brand simbolo della Sardegna come la birra Ichnusa, di proprietà della multinazionale olandese Heineken, e il latte Arborea. Un altro legame saldissimo, nato sul territorio oltre venti anni fa, è quello tra l’Empoli e la Sammontana, anche gelato ufficiale della Fiorentina.

Il Genoa, la società di calcio più antica d’Italia, ha stretto un accordo con Cantine Federici - La Baia del Sole, griffe del Vermentino dei Colli di Luni, official supporter del club di Preziosi. L’Inter, che ha celebrato lo scudetto vinto a maggio con una magnum di Prosecco firmata Santa Margherita in edizione limitata, ha La Molisana e Fratelli Beretta tra i main sponsor. La Juventus, la squadra più vincente d’Italia, che con il ritorno in panchina di Allegri si candida a tornare sul tetto della Serie A dopo un anno a dir poco deludente, ha una solida partnership con Ferrari, la griffe del Trentodoc della Famiglia Lunelli, con cui i bianconeri hanno brindato a tantissime vittorie negli anni passati. La Lazio, invece, ha tra i suoi official partner Acqua Filette e Fratelli Beretta, che condivide con il Milan: per i rossoneri ci sono anche il caffè Segafredo e la pasta de La Molisana.

Il main sponsor del Napoli sarà ancora l’acqua Lete, con brand importanti dell’alimentare come Garofalo, San Carlo, Pepsi, Parmacotto tra gli sponsor istituzionali, mentre tra i partner commerciali c’è anche La Vinicola del Titerno, cantina del Sannio Beneventano. Recentissima, tornando nella Capitale, la partnership siglata tra la Roma e Cantine Massimi, griffe del Cesanese del Piglio. La neopromossa Salernitana non va oltre un piccolo partner locale: il Giardino delle Delizie - Frutta e Verdura. Tra i business partner della Sampdoria c’è l’Ipercoop, Cantine Maschio, big del vino del Veneto, è fornitore ufficiale del Sassuolo, mentre le salse Condì sono top sponsor dello Spezia. Ed ancora, Fratelli Beretta è main sponsor del Torino, con Wüber sponsor di manica e Segafredo top sponsor. Nulla da segnalare sul fronte del neopromosso Venezia, con Cantine Bolla che sarà official partner anche dell’Hellas Verona.

Copyright © 2000/2021