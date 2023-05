Sullo sfondo dei trabocchi, tra mare e vigneti, il via del Giro d’Italia nel segno di Evenepoel

Il Giro d’Italia 2023, dopo diversi anni, non avrà una “Wine Stage”, ossia una tappa legata - ufficialmente - ad un territorio del vino del Belpaese, ma come è facile immaginare, i paesaggi vitati faranno comunque da sfondo a molte delle 21 tappe della “Corsa Rosa” n. 106, che passeranno ad esempio per Barolo, Venosa, Castelfranco Veneto, terre di Barolo, Aglianico del Vulture e Prosecco.

Intanto, il Giro entra nel vivo, con la tappa n. 3 che porta la carovana in Puglia, dopo un inizio tutto abruzzese, che ha preso il via, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi (qui), con i 19,6 chilometri a cronometro individuale lungo la cosiddetta Via Verde della Costa dei Trabocchi, da Fossacesia Marina (che ha dato i natali ad uno dei più grandi ciclisti abruzzesi della Storia, Alessandro Fantini, ndr) ad Ortona.

Una tappa a metà tra i trabocchi sospesi sull’Adriatico, una volta dedicati alla pesca, e oggi riconvertitosi alla ristorazione, e i vigneti di Montepulciano e Trebbiano del gruppo Fantini, azienda fondata proprio ad Ortona, “capitale” del vino d’Abruzzo, nel 1994, da Valentino Sciotti, che da amante del ciclismo sponsorizza ben due squadre presenti al Giro d’Italia, la Israel-Premier Tech, israeliana e sponsorizzata Vini Fantini, e la belga Intermarché-Circus-Wanty sponsorizzata Vini Zabù. Bellezza, vino, gastronomia, ma soprattutto sport, con l’incredibile prova di forza di Remco Evenepoel, giovanissimo fenomeno fiammingo capace di infliggere 22 secondi a Ganna, re della specialità, e ben 43 secondi a Stefan Küng.

Una partenza col botto, per un Giro d’Italia con un po’ meno vino del solito, ma che regalerà comunque, come sempre, un viaggio nelle tante bellezze, anche enogastronomiche, del Paese.

