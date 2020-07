Superata l’emergenza Covid-19, Vo’ punta al rilancio con al centro la Docg dei Colli Euganei

Dopo aver combattuto e sconfitto il Covid-19, Vo’ cerca di tracciare una nuova strada per il rilancio di un territorio dove il vino ricopre un ruolo di primo piano sia da un punto di vista economico che come “motore” turistico. La cittadina veneta lancia un messaggio di ripartenza che vuole raggiungere un pubblico più ampio possibile con la spinta del claim “Là Vò e bene sto”, scelto per esprimere una terra che ha tra i suoi gioielli di punta le Docg dei Colli Euganei: Serprino, Fior d’Arancio e i Colli Euganei Rosso ma che punta a far conoscere anche le iniziative tradizionali (la “Festa dell’Uva” e “Calici di Stelle” ), la ristorazione locale, i percorsi naturalistici e gli itinerari per i bikers. Vò va oltre il Covid-19 e, dopo aver battuto il virus con un senso di responsabilità che ha fatto scuola, vuole scrivere una nuova pagina di storia. Vò, insieme a Codogno, è stato il primo focolaio in Italia. Dichiarata zona rossa ha subito un lockdown anticipato e i suoi cittadini sono stati sottoposti a diversi screening medici che hanno permesso al professor Crisanti di realizzare studi scientifici decisivi a comprendere le dinamiche del contagio. Proprio uno di questi studi è stato oggetto di una pubblicazione dalla prestigiosa rivista “Nature”.



Ma adesso è il momento di pensare al futuro e anche di rifarsi un’immagine nuova, slegata alla pandemia. Non a caso il sindaco Giuliano Martini ha detto che “è necessario andare oltre l’accostamento tra Vò e il Coronavirus. Il nostro comune e i suoi cittadini sono stati esempio per il resto del Paese. Il nostro corale spirito di collaborazione e il senso civico mostrato durante le settimane più difficili sono stati decisivi per superare la fase critica. Da questo vogliamo partire per raccontare un territorio meraviglioso, un’incantevole meta dove trascorrere momenti di relax, una località che non è soltanto più che mai Covid-free ma che trasmette a chi la visita l’energia di una popolazione forgiata da un’esperienza per certi versi unica. Da qui si dipana un’offerta ricca di suggestioni: produzioni agricole e vitivinicole, peculiarità enogastronomiche e percorsi naturali sui Colli Euganei. È altamente significativo che il Presidente Mattarella abbia deciso di venire a Vo’ per l’apertura del prossimo anno scolastico. In questi mesi vogliamo raccontare la nostra comunità, le persone e le aziende che la formano e far vedere quanto di buono abbiamo da offrire”.

Per raggiungere, in pochi mesi, l’obiettivo di una “cura comunicativa ricostituente” è stato scelto lo studio di comunicazione The Skill che lavorerà in collaborazione con il Consorzio Terme Colli Marketing. Ci sarà anche un sito dedicato che ospiterà testimonianze, contenuti e opportunità che giungono dal territorio.

