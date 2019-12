Talento, passione ed eccellenza: Pasqua insieme Francesco Molinari, il più grande golfista italiano

Il più grande campione di golf italiano di sempre, per uno dei più importanti gruppi del vino del Belpaese: la famiglia veneta Pasqua, alla guida della storica cantina, ha scelto Francesco Molinari come brand ambassador dei propri vini a livello globale. Una scelta, spiega la famiglia, legata a valori come la fiducia “nel talento e nella passione, nella tenacia che accompagna la ricerca dell'eccellenza”. Che ben si attagliano a Molinari, entrato nella storia del golf mondiale diventando il primo italiano ad aver vinto un torneo Major con la conquista del 147esimo British Open, mentre nel 2018 si è aggiudicato la Race to Dubai, diventa il primo italiano nella storia del golf ad aggiudicarsi la palma di miglior giocatore europeo, e, nello stesso anno, assieme al team europeo del quale è parte, contribuisce da protagonista a conquistare la Ryder Cup, storica sfida tra Europa e Stati Uniti, andata in scena a Parigi.

E, così, Francesco Molinari sarà il nuovo protagonista della campagna pubblicitaria “Talent never tasted better” della cantina veronese, centrata sulla valorizzazione del talento e che ha sostenuto in questi anni giovani talenti italiani nel mondo, finanziando la realizzazione di un loro sogno.

“Il talento, la personalità e lo stile di Francesco Molinari riconosciuti a livello mondiale - ha commentato il presidente Umberto Pasqua - sono un emblema dell’Italia visionaria e tenace che amiamo. Siamo onorati che possa rappresentare i vini Pasqua nel mondo”.

“Ambiamo ad essere ambasciatori dell’Italia nel mondo attraverso i nostri vini - ha aggiunto l’ad Riccardo Pasqua - e siamo onorati di condividere questa ambizione con Francesco Molinari in tutti i 60 diversi Paesi dove siamo presenti.”

“Amo l’Italia profondamente - ha concluso Francesco Molinari - essere italiano caratterizza la mia storia. Sono felice di iniziare questa nuova collaborazione con la famiglia Pasqua, con cui condivido questi valori.”

