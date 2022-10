“Tavola con vista” sulla Città Eterna e i piatti stellati dello chef Heinz Beck per James Ivory

Più che “Camera con vista”, capolavoro del grande regista americano del 1985, che vinse tre Premi Oscar celebrando la bellezza di Firenze e dell’Italia, fatta di arte, buon cibo, ottimi vini e paesaggi da cartolina, questa volta il maestro del “period drama” James Ivory ha festeggiato il Premio alla Carriera alla “Festa del Cinema” di Roma, con una vera e propria “tavola con vista” sulla Città Eterna. Premio Oscar, a 89 anni, per la sceneggiatura di “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, e autore di pellicole che hanno fatto la storia del cinema come “Casa Howard” e “Quel che resta del giorno”, Ivory è stato tra gli ospiti d’onore della serata-evento di apertura di una delle più importanti rassegne dedicate alla Settima Arte, di scena nei giorni scorsi al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, nel cuore di Roma, famoso per il suo Parco mediterraneo da cui si gode del più bel panorama sulla Capitale, per la collezione d’arte degna di un grande museo e per il ristorante La Pergola, unico a Roma insignito delle tre stelle Michelin che ha servito una cena esclusiva a cura del grande chef Heinz Beck.

È qui, che dopo la cerimonia di apertura della “Festa del Cinema” e dopo la proiezione de “Il colibrì” di Francesca Archibugi, duecentocinquanta selezionatissimi ospiti sono stati accolti sul “red carpet” del Rome Cavalieri tra il trittico del Tiepolo e i paesaggi di Zais, fino al rooftop e alla sua veduta sulla Roma monumentale fino alle pendici dei Castelli, per festeggiare all’insegna del buono e del bello, accolti dal managing director Alessandro Cabella. Da Melissa Newman, figlia di Paul Newman e Joanne Woodward, a Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak e Bérénice Bejo, cast de “Il colibrì”, dal cantante Marco Mengoni al presidente della Fondazione Cinema per Roma Gian Luca Farinelli, Paola Malanga, direttrice artistica della “Festa del Cinema” e della Fondazione Cinema per Roma, e il dg Francesca Via, oltre a manager e imprenditori tra cui Adele Schipani, ceo di Luxury Lab Cosmetics.

Heinz Beck, grande appassionato di cinema, ha deliziato le star con un menù speciale, con una selezione di suoi piatti iconici, dalla Ricciola con melanzane e camomilla al Risotto alle erbe fini con mazzancolle, al Rombo con peperoni e gazpacho verde, il tutto accompagnato dagli Champagne della casa Armand de Brignac.

