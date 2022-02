Tavole, griffe del vino, ospitalità, food & drink: “100 eccellenze italiane 2022” by Forbes Italia

Le tavole top del Belpaese (da Dattilo a Il Gabbiano 3.0, dal Leone Felice all’Osteria Povero Diavolo), le migliori griffe del vino italiano (da Bertani a Montelvini, da Sella&Mosca a Tenuta Biserno, da Tenuta Sette Ponti a Villa Sandi), gli indirizzi giusti dell’ospitalità (da Al Bicerin a Peck), i produttori delle eccellenze alimentari tricolori (da Amedei Toscana a Di Iorio Tartufi, dal Prosciutto Toscano Dop a Riso Passiu) e il meglio dal mondo del drink e degli spirits (dal Sabatini Gin alla Birra di Barassi): ecco la Guida “100 eccellenze italiane 2022”, firmata “Forbes Italia” e “So Wine So Food”, con un brand ambassador d’eccezione come Martino De Rosa, alla guida del settore hospitaity del gruppo Terra Moretti, e quindi del Relais e Chateaux L’Albereta, e dedicata al meglio del made in Italy del food, del wine, dell’ospitalità e della sapienza produttiva.

“Noi di So Wine So Food diamo ben volentieri il nostro contributo alle realizzazione di questostrumento editoriale, attenti come siamo a quanto accade nell’universo del food e del beverage, e in generale, dell’offerta di ospitalità. L’eccellenza italiana, il nostro saper fare,ben rappresentato in questa prestigiosa pubblicazione, non si è fermato ed è sempre più pronto a rappresentare il meglio di sé, in Italia e nel mondo. Una pubblicazione come questaha il merito straordinario di ricordare al mondo l’unicità delle nostre performance, che vedono l’Italia, una volta di più, sul gradino più alto”, commenta Stefano Cocco, executiveeditor della guida ed editore di “So Wine So Food”.

Focus - Le 100 eccellenze italiane 2022 by Forbes Italia

Restaurant

Bolle

Borgo San Pietro

Chianti Mixology

Contaminazioni

Dattilo

Dvca

Essenza

Grotta Marcello

Harry’s Piccolo

Il Gabbiano 3.0

La Gallina

La Palta

Leone Felice

Limoneto

Linfa

Locanda dei Logi

L’Imbuto

Maio Restaurant

Osteria Povero Diavolo

Ristorante Oseleta

Villa Naj



Wine

Bertani

Bisson

Cantele

Cantine Buonanno

Cantine Sartirano

Cantine Vedova

Casa Vinicola Coppi

Castello del Terriccio

Filare Italia

Fortulla

Garbole

La Contralta

Manincor

Masciarelli

Montelvini

Palmento Costanzo

Podere Castorani

Podere Cavaga

Rotari

Réva Resort

San Salvatore

Schioppetto

Sella&Mosca

Tenuta Biserno

Tenuta Sette Ponti

Tenute Chiaromonte

Tenute Dettori

V8+

Valdo

Villa Franciacorta

Villa Sandi

Zai Urban Winery

Socialize

Al Bicerin

Ci Sta

Edoardo Freddi

Kuiri

Loste Cafè

Mama Eat

Marchio Verificato

Officina

Peck

Rinascente

Food

Accademia Olearia

Amedei Toscana

Benghi’s

Bodrato

Coppini Arte Olearia

D’Amico

Di Iorio Tartufi

Fattoria Borrello

Favole Siciliane

Filippo Berio

Finocchiona Igp

Frantoio Santa Tea

Grezzo Leone

Livegreen

Luca Finocchio

Majani

Orto Bioattivo

Petra

Pintaudi

Prosciutto Toscano Dop

Riso Passiu

Sommariva

Spiga Emilia

Tenute Allegretti

Zafferano Antica Cascina

Zafferano di Raccuja

Drink

50/60 Gin Rurale

Birra di Barassi

Eugin

Farmacia dei Contenti

Fonte Plose

Levico Acque

Portofino Dry Gin

Puni

Sabatini Gin

Unico

Brand Voice

The Winesider

