Tennis e vino formano un “doppio” con le bollicine: Serena Wines 1881 distribuisce i vini Djokovic

Punti in comune: amano il tennis, in particolar modo quello giocato nelle superfici veloci, sono stati, ovviamente nella loro categoria, entrambi n. 1 al mondo, e, fuori dal rettangolo di gioco, il vino fa parte, seppur in misura molto diversa, della loro vita. Magari lo stile in campo non è proprio simile, uno appena può scende a rete mentre l’altro, una leggenda straordinaria di questo sport, sa fare tutto alla perfezione, ma preferisce dominare gli avversari con il suo gioco da fondo. Strade diverse, ma allo stesso tempo vicine, accomunate dalle “bollicine” perché quello di Novak Djokovic, inutile spiegarlo, è il tennis più vincente nella storia ed ha entusiasmato il mondo intero, mentre Luca Serena è uno dei produttori più noti di Prosecco Doc e Docg, guidando Serena Wines 1881, azienda che, da cinque generazioni, scrive pagine di storia (Serena Wines è stata fondata nel 1881 anche se il suo primo Prosecco Serena è uscito imbottigliato nel 1985). Ma Luca Serena è anche un ottimo tennista: lo scorso 17 agosto si è infatti aggiudicato l’oro ai Mondiali Itf Over40 nel doppio maschile a Lisbona (e l’argento nel doppio misto), dopo aver occupato, in passato, la posizione n. 1 over 35 del ranking Itf e con una lunga collezione di successi tennistici alle spalle.

Il legame con il vino tra Serena e il “Djoker” non è diretto, ma passa comunque per la famiglia del tennista che ha vinto le ultimi Olimpiadi di Parigi: Serena Wines 1881, la storica azienda familiare coneglianese, è infatti il distributore esclusivo in Italia dei vini Djokovic. Si tratta nello specifico di due etichette, uno Chardonnay e un Syrah, prodotte dall’azienda vinicola di famiglia gestita da Goran Djokovic, lo zio di Nole, nel distretto serbo di Šumadija, a Lipovac, tra Arandjelovac e Topola, un’areale conosciuto per i suoli rocciosi e ferruginosi e quindi per la tipica colorazione rossa della terra (altra similitudine con il tennis, proprio su questa superficie Nole ha conquistato una delle sue vittorie più belle ai Giochi Olimpici ...). Luca Serena ha parlato di una collaborazione che “avvicina ancora di più la nostra azienda al mondo dello sport, di cui condividiamo da sempre valori e insegnamenti” e che “permette di arricchire la nostra proposta di due vini fermi di nicchia e dunque di innalzare il nostro portafoglio, lavorando di pari passo sul posizionamento dei nostri brand di punta Champagne de Vilmont, Audace Underwater e Ville d’Arfanta, verso un target Horeca premium. Al tempo stesso, auspichiamo che il nome della famiglia Djokovic possa supportare Serena Wines 1881 nel suo processo di espansione nei Balcani, a partire dalla Serbia, dove intendiamo avviare un percorso di comunicazione e promozione del brand legato proprio allo sport e in particolare al tennis, che ho praticato personalmente fin da piccolo, con passione e dedizione, e ottenendo qualche apprezzabile risultato”.

Copyright © 2000/2024