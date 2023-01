Terra Moretti torna 100% italiana, nelle mani della famiglia Moretti, con l’uscita di Nuo Capital

Terra Moretti torna 100% italiana, nelle mani della Famiglia Moretti. Perchè “dopo 6 anni di solida e proficua collaborazione si completa il sodalizio fra la famiglia Moretti e la famiglia Cheng Pao di Hong Kong”, la “Nuo Capital S.a. esce dal capitale di Terra Moretti Distribuzione, società controllata da Terra Moretti Holding, e cede le proprie quote (pari al 30%) alla Famiglia Moretti”. Così una nota del gruppo Terra Moretti, che contempla cantine come Bellavista e Contadi Castaldi in Franciacorta, Petra a Suvereto, Teruzzi a San Gimignano e Sella e Mosca in Sardegna, e guidato dalla famiglia Moretti insieme all’ad Massimo Tuzzi, con oltre 1.154 ettari di vigneto, e che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 84 milioni di euro (in netta crescita sui 53 del 2020, ndr).

“Con l’ingresso di Nuo - dichiara Massimo Tuzzi, ceo Holding Terra Moretti - il gruppo ha potuto estendere il proprio patrimonio vitivinicolo e intraprendere un importante percorso di managerializzazione dei processi, che continua tutt’ora e che rappresenta un elementodeterminante nella nostra crescita”. “Oggi si chiude un capitolo importante per Nuo - continua Tommaso Paoli, ceo Nuo Capital - Terra Moretti Vino ha sancito il nostro esordio nell’industria Italiana, con particolare riferimento al segmento luxury del settore vitivinicolo, esperienza che oggi rappresenta un grande valore per il nostro business. Auguriamo a Vittorio Moretti, Francesca Moretti e Massimo Tuzzi tutti i successi che si meritano”.

Parte così una fase nuova per la divisione vinicola (guidata da Francesca Moretti) della galassia fondata da Vittorio Moretti, la Terra Moretti Holding (che comprende anche il settore delle costruzioni, e quello dell’accoglienza di lusso con l’Albereta in Franciacorta, e L’Andana in Maremma a Castiglion della Pescaia, che ospita anche il ristorante stellato La Trattoria Enrico Bartolini di Enrico Bartolini).

