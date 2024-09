“The Most Expensive Italian Wines” 2024 by Wine Searcher, n. 1 il Barbaresco Crichet Paje di Roagna

Dai 1.173 dollari (al cambio 1.053 euro) del Barbaresco Crichet Paje di Roagna ai 693 dollari (622 euro) del Barolo Le Rocche di Castiglione Falletto di Bruno Giacosa. Il costo massimo dei vini italiani è ancora lontano dai prezzi dei francesi più quotati, ma qualcosa sta cambiando come avverte “Wine Searcher”, il più grande portale mondiale che monitora i prezzi di migliaia di enoteche e rivenditori del mondo, che ha stilato la “The Most Expensive Italian Wines” 2024, la classifica aggiornata sulle bottiglie più care dello Stivale. Al primo posto c’è il il Barbaresco Crichet Paje di Roagna, uno dei nomi più quotati e di riferimento della denominazione piemontese. Secondo gradino del podio per una leggenda del vino italiano, tra i vini in assoluto di maggior successo nelle grandi aste internazionale, come il Masseto, che nasce dalla cantine bolgherese del gruppo Frescobaldi, quotato, in media 1.056 dollari (948 euro) a bottiglia. Al terzo posto il primo Barolo, un cult per gli appassionati: il Brunate Riserva di Giuseppe Rinaldi per un costo di 982 dollari (882 euro) in media a bottiglia. Seguito da un’altra rarità come il Barolo Otin Fiorin Pie Franco - Michet di Cappellano (824 euro), seguito da uno dei simboli assoluti della Valpolicella, l’ Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg di Giuseppe Quintarelli: (741 euro). Al sesto posto, a 716 euro l’Imeneus Toscana Igt della Fattorie dei Dolfi, che nasce nei vigneti di Perignano di Lari, nei pressi di Pisa , poi il ancora Roagna e ancora Barolo, con il Pira Riserva (652 euro), e, a seguire, il Barolo di Giuseppe Rinaldi (644 euro). Quindi, il L Bruno de Venti Toscana Igt sempre della Fattorie dei Dolfi (e sempre al costo di 644 euro). Chiude la classifica, in decima posizione, un altro vino celeberrimo del Belpaese, il Barolo Le Rocche di Castiglione Falletto di Bruno Giacosa (622 euro).

Focus - “The Most Expensive Italian Wines” 2024 by Wine Searcher

1. Roagna Barbaresco Crichet Paje Docg, 1.173 dollari (1.053 euro)

2. Masseto Toscana Igt, 1.056 dollari (948 euro)

3. Giuseppe Rinaldi Barolo Brunate Riserva Docg, 982 dollari (882 euro)

4. Cappellano Barolo Otin Fiorin Pie Franco - Michet Docg, 918 dollari (824 euro)

5. Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg, 825 dollari (741 euro)

6, Fattorie dei Dolfi Imeneus Toscana Igt, 797 dollari (716 euro)

7. Roagna Barolo Pira Riserva Docg, 726 dollari (652 euro)

8. Giuseppe Rinaldi Barolo Docg, 717 dollari (644 euro)

9. Fattorie dei Dolfi L Bruno de Venti Toscana Igt, 717 dollari (644 euro)

10. Bruno Giacosa Barolo Le Rocche di Castiglione Falletto Docg, 693 dollari (622 euro)

