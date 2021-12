The Wine Net Italian Co-op Excellence guarda oltre la pandemia e lancia il suo nuovo e-commerce

The Wine Net Italian Co-op Excellence, la prima rete di imprese nata per la promozione della cooperazione vitivinicola italiana - di cui fanno parte Cantina Frentana, Cantina Valpolicella Negrar, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano, Colli del Soligo, Cva Canicattì, La Guardiense e Pertinace - lancia il suo nuovo e-commerce, che nasce con l’idea del marketplace e come progetto che guarda oltre la pandemia, seguendo la filosofia che ha ispirato la rete fin dalla sua fondazione: “assieme si è più forti”. Per ora, il marketplace di The Wine Net ha una diffusione a livello nazionale, ma l’obiettivo è di esportarlo anche all’estero, dopo averlo testato in Italia.

“Abbiamo voluto costruire un marketplace collettivo, che contenga al suo interno una selezione di 150 prodotti delle aziende della rete, ma anche di altre realtà cooperative italiane, per rispondere alle richieste che il mercato ci fa oggi”, spiega Daniele Accordini, presidente The Wine Net. “Siamo alla ricerca di aziende cooperative che siano disposte ad investire sul nostro marketplace, anche se non sono parte della rete. La nostra intenzione è di renderlo accessibile al mondo della cooperazione italiana per offrire un range di prodotti molto ampio”.

Il consumatore di oggi, infatti, chiede di poter acquistare combinazioni di vini, naviga in rete alla ricerca di una maggiore scelta nella gamma di prodotti per occasioni diverse e fasce di prezzo diverso. “Il nostro investimento più grande è stato nel capire come far funzionare al meglio un e-commerce collettivo, gestendo un magazzino logistico con mix di prodotti. In questi casi è fondamentale affiancarsi a partner logistici ed organizzativi efficienti e adatti alle proprie necessità”, aggiunge Accordini. “Siamo tutte cooperative solide, che guardano al futuro. Con la pandemia abbiamo rafforzato l’idea che i marketplace possono fare performance eccezionali, ci permettono di dialogare direttamente con il consumatore e sono un progetto commerciale destinato ad uno sviluppo futuro interessante”, conclude il presidente The Wine Net.

Copyright © 2000/2021