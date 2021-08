“The WineHunter Award Platinum”: la Top 100 del vino italiano secondo Helmuth Köcher

Da Bellavista, la griffe di Franciacorta della Famiglia Moretti, a Ferrari, simbolo delle bollicine del Trentodoc, da San Michele Appiano, riferimento del vino cooperativo in Alto Adige, alla Arnaldo Caprai, che ha portato il Sagrantino di Montefalco al centro della scena enoica nazionale, da Allegrini, al vertice qualitativo dell’Amarone della Valpolicella, a Donnafugata, protagonista del Rinascimento del vino siciliano, fino ad Ornellaia, semplicemente uno dei vini italiani più amati e collezionati al mondo: sono solo alcune delle cantine entrate nella Top 100 dei candidati ai “The WineHunter Award Platinum”, i riconoscimenti più ambiti del Merano WineFestival (Merano, 5-9 novembre), che verranno svelati a novembre da Helmuth Köcher.

Tante le aziende con due etichette in Top 100, da San Michele Appiano (con Appius 2016 e Sauvignon The Wine Collection 2018) a Colterenzio (con Chardonnay Lafóa 2019 e Lr 2017), Carlo Ferragù (Amarone della Valpolicella 2015 e Valpolicella Superiore 2017), Castello di Fonterutoli (Siepi 2019 e Chianti Classico vivoreggio 36 2018), Conterno Fantino (Barolo Vigna Sorì Ginestra 2017 e Langhe Monpra’ 2018), Domenico Clerico (Barolo del Comune di Monforte d’Alba 2017 e Barolo Aeroplanservaj 2017), Duemani (Duemani Costa Toscana 2018 e Suisassi Costa Toscana 2018), Gianfranco Fino (Salento Primitivo Es 2019 e Salento Es Più Sole 2018), Pio Cesare (Barbaresco Pio 2017 e Barolo Pio 2017), Renato Ratti (Barolo Marcenasco 2017 e Barolo Rocche dell’Annunziata 2017) e Rocche dei Manzoni (Barolo Cappella Santo Stefano 2016 e Barolo Vigna D’La Roul 2016).

Intanto, è online la guida delle eccellenze enogastronomiche, con i 2.350 vincitori dell’Award Rosso (90 - 93 punti) e i 560 dell’Award Gold (93 - 96 punti). Oltre ai vini, la guida riporta nella categoria Food - Spirits - Beer, selezionate da più di 500 prodotti degustati. Riconoscimenti che si sommano alle eccellenze premiate nel 2020.



Focus - La top 100 dei candidati per i “The WineHunter Award Platinum”

Bellavista -2013 Vittorio Moretti Franciacorta Riserva

Contadi Castaldi - 2017 Satèn Franciacorta Brut

Ferrari - 2014 Ferrari Perlè Zero Trento

La Scolca - 2009 Soldati La Scolca D’Antan Rosè

Maso Martis - 2011 Madame Martis Riserva Brut

Monte Rossa - 2014 Cabochon Franciacorta

Sektkellerei Arunda - S.A. Perpettum Alto Adige/Südtirol

Alois Lageder - 2018 Löwengang Chardonnay

Attilio Contini -1995 Vernaccia di Oristano Riserva

Cantina Tramin - 2018 Troy Alto Adige/Südtirol

Castelle - 2016 Kydonia Falanghina del Sannio

Eisacktaler Kellerei - 2020 Aristos Grüner Veltliner Alto Adige/ üdtirol

Kellerei St. Michael-Eppan - 2016 Appius Alto Adige/Südtirol

Kellerei St. Michael-Eppan - 2018 Sauvignon The Wine Collection Alto Adige/Südtirol

Kellerei St. Pauls - 2017 Sanctissimus Alto Adige/Südtirol

Kellerei Terlan - 2008 Rarity Alto Adige/Südtirol

Les Cretes di Charrère & C. - 2018 Chardonnay Cuvee Bois Valle d’Aosta

Livio Felluga - 2017 Abbazia di Rosazzo Rosazzo

Livon - 2019 Braide Alte delle Venezie

Rosset Terroir - 2019 Sopraquota 900

Schreckbichl - Colterenzio - 2019 Chardonnay Lafóa Alto Adige/Südtirol

Schreckbichl - Colterenzio - 2017 Lr Alto Adige/Südtirol

Silvio Carta - 1977 Vernaccia di Oristano Vernaccia di Oristano

Weingut Dr. Fischer - Hofstätter - Mosel - 2020 Riesling Trocken Mosel

Aldrighetti Lorenzo E Cristoforo - 2015 Amarone Riserva Amarone della Valpolicella

Allegrini - 2017 Amarone Della Valpolicella Classico Amarone della Valpolicella

Ambrogio e Giovanni Folonari - 2017 Il Pareto Toscana

Antonio Facchin e Figli - 2011 Geron Raboso Marca Trevigiana c

Arnaldo Caprai - 2016 25 Anni Montefalco Sagrantino

Baracchi - 2017 Il Mio Sangiovesone Toscana

Braida di Giacomo Bologna - 2018 Bricco dell’Uccellone Barbera D’Asti

Caiarossa - 2018 Caiarossa Toscana

Cantina Girlan - 2018 Trattmann Pinot Noir Alto Adige/Südtirol

Carlo Ferragù - 2015 Amarone della Valpolicella

Carlo Ferragù - 2017 Valpolicella Superiore

Castellare di Castellina/Rocca di Frassinello - 2017 I Sodi di San Niccolò Toscana

Castello di Fonterutoli - 2019 Siepi Toscana

Castello di Fonterutoli - 2018 Vicoregio 36 Chianti Classico

Castello di Montepò - 2019 Sassoalloro Oro Toscana

Castiglion del Bosco - 2015 Millecento Brunello Di Montalcino

Castorani - 2009 Dieci Inverni Colline Pescaresi

Conterno Fantino - 2017 Vigna Sorì Ginestra Barolo

Conterno Fantino - 2018 Monpra’ Langhe

Corte Canella - 2015 Amarone della Valpolicella

Damilano - 2017 Cannubi Barolo

De Buris - 2010 De Buris Amarone Della Valpolicella

Domenico Clerico - 2017 Aeroplanservaj Barolo

Domenico Clerico - 2017 Barolo del Comune di Monforte d’Alba Barolo

Duemani - 2018 Duemani Costa Toscana

Duemani - 2018 Suisassi Costa Toscana

Elena Fucci - 2019 Titolo Aglianico Del Vulture

Elvio Cogno - 2017 Ravera Barolo

Fattoria Le Pupille - 2018 Saffredi Toscana

Félsina - 2018 Colonia Chianti Classico

Fenocchio Giacomo - 2015 Bussia Riserva 90 di Barolo

Fontodi - 2018 Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale

Galardi - 2019 Terra di Lavoro Campania

Garbole - 2012 Hurlo Veneto

Giacomo Borgogno & Figli - 2016 Barolo Fossati

Gianfranco Fino Viticoltore - 2019 Es Salento Primitivo

Gianfranco Fino Viticoltore - 2018 Es Più Sole Salento

I Scriani - 2008 Twenty - 20° Anniversary Verona

La Querce - 2018 La Torretta Chianti Colli Fiorentini

Librandi - 2019 Gravello Calabria

Luigi Maffini - 2019 Cenito Cilento

Lungarotti - 2016 Rubesco Vigna Monticchio Torgiano Rosso

Marisa Cuomo - 2017 Ravello Rosso Costa d’Amalfi

Masseria Felicia - 2011 Etichetta Bronzo Falerno Del Massico

Masseria Frattasi - 2020 Capri

Mastroberardino - 2015 Radici Taurasi

Máté - 2015 Máté Riserva Brunello di Montalcino

Michele Satta - 2019 Syrah Toscana

Mirafiore - 2015 Lazzarito Barolo

Monteverro - 2017 Tinata Toscana

Nino Negri - 2018 Sfursat Carlo Negri Sforzato di Valtellina

Ornellaia - 2018 Ornellaia Bolgheri

Parusso Armando - 2012 Bussia Riserva Barolo

Petrolo - 2019 Galatrona Valdarno di Sopra

Pio Cesare - 2017 Pio Barbaresco

Pio Cesare - 2017 Pio Barolo

Pojer e Sandri - 2016 Merlino Rosso Liquoroso Fortificato Vdt

Renato Ratti - 2017 Marcenasco Barolo

Renato Ratti - 2017 Rocche dell’Annunziata Barolo

Rocche dei Manzoni - 2016 Cappella Santo Stefano Barolo

Rocche dei Manzoni - 2016 Vigna D’La Roul Barolo

Piaggia - 2018 Poggio De’ Colli Toscana

Speri Viticoltori - 2017 Sant’Urbano Amarone della Valpolicella

Tenuta Biodinamica Mara - 2017 Maramia Rubicone

Tenuta di Biserno - 2018 Biserno Costa Toscana

Tenuta La Massa - 2017 Giorgio Primo Toscana

Tenuta Sant’Antonio - 2011 Lilium Est Amarone della Valpolicella

Trabucchi d’Illasi - 2012 Amarone Amarone della Valpolicella

Valle dell’Acate - 2014 Iri Da Iri Cerasuolo di Vittoria

Vestini Campagnano - 2017 Casavecchia di Pontelatone

Bucciarelli - Antico Podere Casanova - 2007 Occhio di Pernice Vin Santo del Chianti Classico

Colvendrà - 2014 Refrontolo Passito Colli di Conegliano Refrontolo

Donnafugata - 2019 Ben Rye’ Pantelleria

Mongioia - 2017 La Stella dei Viticoltori L’Astralis Moscato d’Asti

Tenuta di Artimino - 2013 Occhio di Pernice Vin Santo di Carmignano

Tenute Tomasella - Senza Annata Chinomoro

Eredi C.te Otto Barattieri di San Pietro - 2009 Vinsanto Albarola Colli Piacentini

Rallo Azienda Agricola - Annata Mille Marsala

