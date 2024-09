The WineHunter, ecco la “Top 100” dei vini candidati al “The WineHunter Platinum Award”

Da San Michele Appiano a Terlano, da Marisa Cuomo a Quintodecimo, da Berlucchi a Ca’ del Bosco, da Nino Negri (Gruppo Italiano Vini - Giv) a Bersano, da Domenico Clerico ad Elio Grasso, da Marchesi di Barolo a Montalbera, da Gianfranco Fino ad Argiolas, da Planeta a Castiglion del Bosco, da Duemani a Fontodi, da Il Marroneto a Frescobaldi, da Ornellaia a Ricasoli, da Poggio al Tesoro e San Polo (Marilisa Allegrini) a Tua Rita, da Pojer e Sandri a San Leonardo, da Lungarotti a Tenuta Castelbuono (Gruppo Lunelli), da Bertani a Farina, da Maculan a Pieropan: sono alcuni dei produttori dei 100 vini italiani che hanno ottenuto almeno 95 punti su 100, in lizza per i “WineHunter Award Platinum”, il massimo riconoscimento di The WineHunter, la guida di Helmuth Köcher dedicata alle migliori referenze enogastronomiche attentamente selezionate dalle commissioni d’assaggio che hanno degustato 8.000 vini e più di 500 prodotti tra le categorie food, spirits e beer candidati alle selezioni. Tra i riconoscimenti con i migliori punteggi, spicca la “Top 100” dei vini candidati al “The WineHunter Platinum Award”, le cui premiazioni saranno di scena l’8 novembre, al “Merano WineFestival” (dall’8 al 12 novembre a Merano).

“Insieme ai WineHunter Scouts e ai componenti delle 14 commissioni di assaggio, tra il 17 e il 19 luglio 2024, abbiamo valutato più di 400 campioni di vino per definire le 100 eccellenze del 2024. È stata una lunga selezione, sono molto fiero del lavoro svolto e delle assegnazioni degli Award” afferma Helmuth Köcher. “In linea generale, abbiamo rilevato e riconosciuto l’impegno sempre maggiore delle cantine nel dare spazio al frutto e alla sua aromaticità, al territorio, alle caratteristiche naturali del vitigno che deve essere il protagonista assoluto nel calice, anche grazie a un minor utilizzo del legno. Ne è un esempio il trend in crescita della riscoperta della vinificazione in anfora, una pratica che riscopre le radici della produzione enologica proiettandosi nel futuro”.

Focus - La “Top 100” dei vini candidati al “The WineHunter Platinum Award” di The WineHunter

Abruzzo

Bio Cantina Orsogna - 2013 Aete Terre di Chieti Igt

Castorani - 2014 Dieci Inverni Colline Pescaresi Igt

Jasci & Marchesani - 2020 Janu’ Montepulciano D’Abruzzo Gran selezione Doc

La Valentina - 2021 Docheio Montepulciano D’abruzzo Doc

Tenuta Ulisse - 10 Vendemmie Rosso Limited Edition Rosso Vdt

Alto Adige - Südtirol

Alois Lageder - 2021 Casòn Bianco Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Igt

Cantina Kurtatsch - 2016 Tres Alto Adige / Südtirol Riserva Doc

Cantina Tramin - 2021 Troy Alto Adige / Südtirol Riserva Chardonnay Doc

Josef Brigl - 2022 Vigna Haselhof Alto Adige / Südtirol Pinot Bianco Dop

Kellerei Bozen - Cantina Bozen - 2022 Greel Alto Adige / Südtirol Riserva Sauvignon Doc

Kellerei Eisacktal - 2020 Cuvée Adamantis Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Riserva Cuvée Igt

Kellerei St. Michael-Eppan - 2019 Appius Alto Adige / Südtirol Bianco Doc

Kellerei St. Pauls - 2022 Schliff Alto Adige / Südtirol Doc

Kellerei Terlan - 2022 Quarz Alto Adige / Südtirol Doc

Manincor - 2021 Mason di Mason Alto Adige / Südtirol Classico Doc

Mayr - Unterganzner 2021 Lamarein Passito Vdt

Sektkellerei Arunda Arunda Perpetuum Alto Adige / Südtirol Extra brut Metodo Classico Doc

St. Quirinus - 2021 Planties Amphora Mitterberg Igt

Tröpfltalhof - 2020 Garnellen Vdt

Weingut Niklas - 2021 Djj Merlot Alto Adige / Südtirol Riserva Doc

Basilicata

Cantina di Venosa - 2021 Matematico Basilicata Gran selezione Igt

Campania

Cantina del Taburno - 2017 Bue Apis Aglianico del Taburno Gran selezione Docg

Cantine Iannella - 2020 Campania Igt

Fontanavecchia - 2020 Libero “B” Particella 148 Falanghina del Sannio Vendemmia Tardiva Doc

Fonzone - 2020 Lfc Greco di Tufo Riserva Docg

I Favati - 2018 Terzotratto Etichetta Bianca Taurasi Riserva Docg

Marisa Cuomo - 2022 Furore Bianco Fiorduva Costa D’Amalfi Riserva Doc

Masseria Frattasi - 2020 Kapnios Benevento / Beneventano Riserva Igt

Quintodecimo - 2023 Giallo D’Arles Greco di Tufo Docg

Salvatore Molettieri - 2017 Taurasi Vigna Cinque Querce Taurasi Docg

Emilia-Romagna

Tenuta del Paguro - 2016 Squilla Mantis Romagna Albana Underwater Wine Docg

Friuli-Venezia Giulia

Alessio Dorigo - 2019 Montsclapade Friuli Colli Orientali Riserva Doc

Vie di Romans - 2022 Ciampagnis Friuli Isonzo Doc

Liguria

La Baia del Sole Federici - 2019 Giulio F. 56 Uww Vino Spumante Extra brut Underwater Wine

Possa - 2021 Cinque Terre Underwater Sciacchetrà Classico Dop

Lombardia

Berlucchi Franciacorta - 2013 Palazzo Lana Extreme Franciacorta Extra brut Riserva Docg

Ca’ del Bosco - 2019 Vintage Collection Satèn Franciacorta Brut Metodo Classico Docg

Monte Rossa - 2016 Cabochon Brut 2016 Franciacorta Brut Docg

Nino Negri - 2021 Sfursat 5 Stelle Sforzato di Valtellina Nebbiolo Docg

Molise

Claudio Cipressi - 2019 Tintilia 66 Tintilia del Molise Dop

Piemonte

Battaglio Briccogrilli - 2018 Serragrilli Barbaresco Riserva Docg

Bersano - 2017 Barolo Riserva Cannubi Docg

Carlo Giacosa - 2021 Asili Barbaresco Classico Docg

Conterno Fantino - 2020 Castelletto “Vigna Pressenda” Barolo Docg

Domenico Clerico - 2020 Aeroplanservaj Barolo del Comune di Serralunga d’Alba Docg

Elio Grasso - 2020 Gavarini Chiniera Barolo Docg

G.d. Vajra - 2020 Luigi Baudana Barolo Docg

Gillardi - 2019 Vignane Barolo Docg

La Montagnetta - 2020 Amphora Piemonte Freisa Doc

Marchesi di Barolo - 2020 Cannubi Barolo Docg

Massimo Pastura Cascina La Ghersa - 2012 Derthona Timian Riserva X - 10 Anni Colli Tortonesi Timorasso Riserva Doc

Montalbera - 2021 Il Fondatore Ruché di Castagnole Monferrato Riserva Docg

Poderi Luigi Einaudi - 2020 Barolo Bussia Docg

Rocche Dei Manzoni - 2012 Vigna Madonna Assunta la Villa Barolo Riserva Docg

Schiavenza - 2020 Barolo Classico Perno Docg

Puglia

Gianfranco Fino Viticoltore - 2021 Jo Salento Negramaro Igt

Michele Biancardi Cantine e Vigne Daune - 2019 Milleceppi Puglia Igt

San Marzano Vini - 2019 Sessantanni Primitivo di Manduria Dop

Sardegna

Argiolas - 2020 Turriga Isola Dei Nuraghi Rosso Igt

Attilio Contini - 1979 Antico Gregori Vernaccia di Oristano Riserva Doc

Azienda Agricola Dario Gungui - 2020 Barallibus Cannonau di Sardegna Classico Doc

Le Anfore di Elena Casadei - 2021 Migiu Isola Dei Nuraghi Igt

Sicilia

Baglio Curatolo Arini 1875 - Riserva Storica Marsala Storico Doc

Francesco Intorcia & Figli - 2014 Marsala Vintage Underwaterwines Marsala Riserva Superiore Doc

Planeta - 2022 Passito di Noto Noto Doc

Toscana

Bucciarelli Antico Podere Casanova - 2008 Occhio di Pernice Vin Santo del Chianti Classico Doc

Carus - 2019 Baldero Chianti Classico Classico Docg

Castello di Querceto - 2018 Querceto Romantic Colli della Toscana Centrale Igt

Castiglion del Bosco - 2019 Campo del Drago Brunello di montalcino Docg

Duemani - 2021 Suisassi Costa Toscana Igp

Fontodi - 2021 Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale Igt

Il Marroneto - 2019 Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino Classico Docg

Marchesi Frescobaldi - 2019 Castelgiocondo Brunello di Montalcino Docg

Michele Satta - 2021 Marianova Bolgheri Superiore Rosso Doc

Ornellaia - 2021 Ornellaia Bolgheri Superiore Doc

Pianirossi - 2021 Pianirossi Toscana Rosso Igt

Poggio al Tesoro - 2020 Poggio Al Tesoro Dedicato A Walter Bolgheri Superiore Doc

Ricasoli - 2020 Casalferro Toscana Igt

San Polo - 2019 Vignavecchia Brunello di Montalcino Singolo Vigneto Docg

Tenuta Ceri - 2020 L’Arrendevole Carmignano Riserva Docg

Tenuta Luce - 2021 Luce Toscana Igt

Tenuta Monteti - 2020 Monteti Toscana Igt

Tenuta Moraia - 2020 Tenuta Moraia Perpiero Igt Toscana Rosso Igt

Tenute Silvio Nardi - 2019 Vigneto Poggio Doria Brunello di Montalcino Docg

Tua Rita - 2021 Redigaffi Toscana Igt

Vecchie Terre di Montefili - 2020 Vigna Nel Bosco Toscana Igt

Trentino

Endrizzi - 2014 Masetto Privé Trento Pas Dosè Doc

Pojer E Sandri - 2019 Rosso Faye Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Igt

San Leonardo - 2019 San Leonardo Vigneti Delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Classico Igt

Umbria

Lungarotti - 2019 Rubesco Vigna Monticchio Torgiano Riserva Docg

Tenute Lunelli Tenuta Castelbuono - 2017 Carapace Lunga Attesa Montefalco Sagrantino Docg

Valle d’Aosta

La Crotta di Vegneron - 2021 Prieure Valle D’Aosta Chambave Moscato Passito Dop

Rosset Terroir - 2022 Chardonnay 770 Valle D’Aosta Dop

Veneto

Accordini Stefano - 2016 Il Fornetto Amarone della Valpolicella Riserva Docg

Bertani - 2015 Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg

Buglioni - 2019 Il Lussurioso Amarone della Valpolicella Classico Docg

Farina - 2020 Famiglia Farina Amarone della Valpolicella Classico Docg

Maculan - 2019 Fratta Veneto Rosso Igt

Pieropan - 2018 Vigna Garzon Amarone della Valpolicella Riserva Docg

Pietro Zardini - 2019 Pietro Junior Amarone della Valpolicella Classico Docg

Copyright © 2000/2024