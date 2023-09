“The World’s 50 Best Hotels 2023”, italiano il miglior hotel al mondo: Passalacqua sul Lago di Como

Il miglior hotel al mondo è italiano: il Passalacqua, il boutique hotel di lusso sulle sponde del Lago di Como, a Moltrasio, inaugurato dalla famiglia De Santis appena un anno fa, a giugno 2022, in una villa del Settecento che fu dimora del compositore Vincenzo Bellini e simbolo della “dolce vita”, e già n. 1 della “The World’s 50 Best Hotels 2023”, la nuova e prestigiosa classifica, svelata, ieri sera, nella cerimonia di premiazione nella cornice del Guildhall di Londra, ultima nata nel progetto dei “50 Best” di William Reed, accanto ai “The World’s 50 Best Restaurants” e “The World’s 50 Best Bars”. E che comprende strutture straordinarie in luoghi meravigliosi, diventate vere e proprie destinazioni, dove il vero lusso è rappresentato da esperienze indimenticabili nelle quali la ristorazione, sempre più spesso stellata, gioca un ruolo fondamentale, in 35 Paesi e 6 Continenti, con l’Italia “regina” dell’arte dell’ospitalità grazie a cinque hotel di altissimo livello presenti nell’autorevole lista, come il Four Seasons Firenze, l’Aman Venice a Venezia, Le Sirenuse a Positano e Borgo Egnazia a (e che hanno festeggiato il risultato con un brindisi tutto italiano: Ferrari Trento, nel solco della collaborazione della griffe con i “50 Best Restaurants”, ndr).

Sul podio con il Passalacqua dei De Santis - storica famiglia dell’hôtellerie italiana di alto livello con il Grand Hotel Tremezzo sempre sul Lago di Como - salgono il Rosewood Hong Kong alla posizione n. 2 e il Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River alla posizione n. 3, in una “doppietta” tutta asiatica, con l’Asia che piazza 18 strutture in classifica, ma nella quale è l’Europa a detenere il primato dei miglior hotel al mondo con 21 alberghi, seguite dal Nord America con 6 e da Africa (3), Oceania e Sud America (1).

Scorrendo la classifica - che riflette le migliori esperienze di viaggio raccolte da 580 votanti, che sono un mix equilibrato di albergatori, giornalisti di viaggio, professionisti dell’ospitalità ed esperti viaggiatori di lusso, tutti scelti da Academy Chair, leader tra i più importanti e riconosciuti giornalisti del settore in nove regioni a livello globale - l’Italia è presente con il Four Seasons Firenze alla posizione n. 9, nel rinascimento Palazzo della Gherardesca che vanta il più grande giardino privato di Firenze con vista sulla Cupola del Brunelleschi e il ristorante una stella Michelin Il Palagio con lo chef Paolo Lavezzini; con l’Aman Venice alla posizione n. 14, ma al primo posta tra gli iconici hotel di Venezia, con il suo cinquecentesco Palazzo Papadopoli sul Canal Grande al Ponte di Rialto e la filosofia di cucina “Cook the Lagoon” del tristellato chef Norbert Niederkofler accanto a quella dell’executive chef Matteo Panfilio; con Le Sirenuse a Positano alla posizione n. 20, leggendario hotel nella “stella technicolor” della Costiera Amalfitana, tra le mete più amate dal jet set fin dagli anni Cinquanta quando la famiglia Sersale lo inaugurò, con il ristorante La Sponda con lo chef Gennaro Russo; e con Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano alla posizione n. 21, che, con le sue esperienze uniche, racconta la Puglia come meta ambita per i viaggiatori di lusso anche attraverso ben cinque ristoranti in tutta la Tenuta a partire dal Due Camini, 1 stella Michelin, con lo chef Domingo Schingaro. Vanto del Passalacqua è, ovviamente, anche il ristorante nella romantica terrazza con vista sul Lago di Como.

Per Tim Brooke-Webb, ad “The World’s 50 Best Hotels”, “il Passalacqua, n. 1 a solo un anno dall’apertura, è una vera testimonianza della visione della famiglia De Santis, che ha creato questo sublime santuario per gli ospiti con scrupolosa dedizione al dettaglio del design, squisita ospitalità e magia distintiva, che ha chiaramente lasciato un’impressione duratura nella nostra Accademia di elettori esperti”.

L’Italia, resta però fuori dagli “Special Awards”, ulteriori riconoscimenti ai migliori hotel secondo diverse categorie e a personalità che si sono distinte nel mondo dell’hôtellerie di lusso, ma premia con Lavazza e l’“One To Watch Award” la promessa per il futuro, il The Lodge at Blue Sky nello Utah (annunciato nei mesi scorsi con il premio “Art of Hospitality” al Gleneagles in Scozia), e con il Vermouth Carlo Alberto il “Best Boutique Hotel”, il The Newt nel Somerset, e che vanno dal “The Lost Explorer Best Beach Hotel” al Soneva Fushi alle Maldive, al “SevenRooms Icon Award” a Sonu Shivdasani Obe, co-fondatore e ceo di Soneva e fondatore ed ex ceo di Six Senses, dal “Nikka Best New Hotel Award” al Capella Bangkok, al “The Flor de Caña Eco Hotel Award” al Singita Lodges in Sudafrica.

Focus - “The World’s 50 Best Hotels 2023”

1. Passalacqua, Moltrasio

2. Rosewood Hong Kong, Hong Kong

3. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Bangkok

4. The Upper House, Hong Kong

5. Aman Tokyo, Tokyo

6. La Mamounia, Marrakech

7. Soneva Fushi, Maldive

8. One&Only Mandarina, Puerto Vallarta

9. Four Seasons Firenze, Firenze

10. Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

11. Capella Bangkok, Bangkok

12. The Calile, Brisbane

13. Chablé Yucatán, Chocholá

14. Aman Venice, Venezia

15. Singita Lodges - Kruger National Park, Parco Nazionale Kruger

16. Claridge’s, Londra

17. Raffles Singapore, Singapore

18. Nihi Sumba, Wanokaka

19. Hotel Esencia, Tulum

20. Le Sirenuse, Positano

21. Borgo Egnazia, Savelletri

22. The Connaught, Londra

23. Royal Mansour, Marrakech

24. Four Seasons Madrid, Madrid

25. Aman New York, New York City

26. The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin

27. Rosewood São Paulo, San Paolo

28. Capella Singapore, Singapore

29. Le Bristol, Parigi

30. Park Hyatt Kyoto, Kyoto

31. La Réserve, Parigi

32. Gleneagles, Auchterarder

33. Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

34. Cheval Blanc, Parigi

35. Four Seasons Astir Palace, Atene

36. Soneva Jani, Maldive

37. The Newt, Bruton

38. Amangalla, Galle

39. Hoshinoya Tokyo, Tokyo

40. Desa Potato Head, Seminyak

41. Eden Rock, St. Barths

42. The Siam, Bangkok

43. Badrutt’s Palace, St. Moritz

44. Atlantis The Royal, Dubai

45. The Oberoi Amarvilas, Agra

46. NoMad London, Londra

47. The Savoy, Londra

48. Equinox New York, New York City

49. Six Senses Ibiza, Portinatx

50. Hôtel de Crillon, Parigi

