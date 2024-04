“The World’s 50 Best Restaurants” arriva in Piemonte nel 2025. Un evento che vale 5 milioni di euro

Un appuntamento unico che ogni anno riunisce un’incredibile comunità di chef di tutto il mondo e che, per il 2025, ha scelto per la prima volta l’Italia e il Piemonte: “The World’s 50 Best Restaurants”, il più importante evento internazionale dedicato alla ristorazione d’eccellenza, arriverà il prossimo anno a Torino, dopo la tappa di Las Vegas il 5 giugno prossimo. Un appuntamento sul quale la Regione Piemonte ha fortemente creduto, destinato ad avere un importante impatto economico sul territorio, stimato in oltre 5 milioni di euro, considerando 1.200 partecipanti che per cinque giorni soggiorneranno in città fruendo di hotel e ristoranti, con viaggi aerei internazionali e numerosi eventi satellite curati per l’intera settimana dalla società organizzatrice e dagli sponsor.

Roberta Garibaldi, tra le massime esperte di turismo a livello mondiale e membro del comitato promotore - insieme allo chef tristellato Massimo Bottura, già n. 1 al mondo in testa alla classifica con la sua Osteria Francescana di Modena, e a Federico Ceretto della Ceretto, azienda-icona delle Langhe (a rappresentanza di tutti i produttori del Piemonte) - spiega, a WineNews, che “The World’s 50 Best Restaurants” rappresenta “una grande opportunità per il nostro Paese, che porterà in Italia oltre mille persone di riferimento della cucina mondiale, tra chef, critici e ristoratori. Servirà innanzitutto ad accendere i riflettori sull’Italia a livello internazionale, ma anche a consentire a questi grandi chef di stare il più a lungo possibile nel nostro Paese, per scoprire tutte le nostre ricchezze e diffondere così la nostra gastronomia”.

Dal 2002 “The World’s 50 Best Restaurants” incorona i 50 migliori ristoranti al mondo, celebrando la ricchezza e la diversità del panorama culinario mondiale, grazie ad una giuria composta da esperti tra chef, giornalisti e gastronomi itineranti, suddivisi per aree geografiche. La cerimonia annuale di premiazione si è tenuta a Londra dal 2003 al 2015, per poi iniziare un tour mondiale con tappe a New York nel 2016, Melbourne nel 2017, Paesi Baschi nel 2018, Singapore nel 2019, Fiandre nel 2021, Londra nel 2022, Valencia nel 2023 e Las Vegas il 5 giugno 2024, dove avverrà il passaggio del testimone con Torino.

“Questo grande evento si aggiunge ai tanti già ospitati in Piemonte, sempre più palcoscenico europeo e internazionale - hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Turismo Vittoria Poggio - “The World’s 50 Best Restaurants” è un ulteriore tassello che andrà a sommarsi alle nostre importanti imprese turistiche. I più grandi nomi della ristorazione mondiale saranno a Torino per un’intera settimana dedicata al gusto e alle tradizioni. Ed è proprio dalle tradizioni, dal racconto del territorio e dei suoi prodotti, che prenderà il via un grande lavoro di promozione mondiale che arriverà alla giornata di premiazione, quando tutto il mondo potrà degustare i nostri piatti tipici. Vogliamo ringraziare sia l’organizzatore William Reed per aver scelto il Piemonte, sia il comitato promotore”. Le ultime tre destinazioni ad aver ospitato l’evento (Anversa nel 2021, Londra nel 2022 e Valencia nel 2023) hanno potuto contare su un valore pubblicitario equivalente che è andato dai 95 milioni di dollari fino ai 106 nell’ultima edizione, calcolato sulla base del numero di articoli comparsi a livello globale. Analogamente per l’attività sui social media: il numero di coinvolgimenti ha superato ormai i 6 milioni e le visualizzazioni sono andate dai 50 fino agli 89 milioni dell’ultima edizione.

Copyright © 2000/2024