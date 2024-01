TheFork, la classifica Top 100 diventa dinamica e nascono le versioni locali

Novità in casa TheFork, brand di Tripadvisor e app numero uno in Italia per scoprire e prenotare ristoranti online: si rinnova la sua Top 100, che diventa una classifica dinamica dei migliori ristoranti del Belpaese. Non solo: oltre a quella nazionale, da oggi l’app offre anche classifiche locali delle principali città italiane, per permettere agli utenti di trovare sempre ispirazione sui ristoranti capaci di regalare esperienze memorabili, nella vita quotidiana oppure in viaggio.

“La Top 100 non è una classifica gastronomica, ma uno strumento utile a chi cerca ispirazione per andare al ristorante - commenta Carlo Carollo, country manager TheFork Italia - raccoglie suggerimenti su ogni tipologia di cucina, puntando i riflettori anche su indirizzi pop e locali di piccoli centri che hanno raccolto un feedback eccellente da parte degli utenti di TheFork”. La classifica si aggiornerà ogni mese sulla base della media di valutazioni, recensioni e volumi di prenotazione del semestre precedente.In quella nazionale, in gennaio 2024, la Lombardia si guadagna le medaglie oro e argento nella classifica: al primo posto si posiziona l’Officina del Riso ad Isola, uno dei quartieri più cool di Milano, seguita da PizzAut a Monza. Il Lazio si aggiudica la medaglia di bronzo con Grazia & Graziella, a Roma. A seguire, nella classifica, troviamo Al Torrazzo da Marco e Peppe a Gazzola, Principe di Belludia a Noto, Tetsu ad Ascoli Piceno, La Filetteria Italiana a Torino, Il Valico alla Fonte a Foligno, Barbagianni Fine Dining a Colle Val d’Elsa, La Mattera Antiqua Osteria a Foligno, Kalma a Pompei, Vittoriano a Civitanova Marche, Terraferma a Salerno, Altro a Grottaferrata e La Botteguccia del Campo 64 a Colfiorito.

Quanto a numero di ristoranti nella classifica nazionale, il Lazio ha trionfato conquistando il gradino più alto del podio con 19 ristoranti; al secondo posto, la Lombardia con 18 eccellenze culinarie; terza classificata, la Toscana, con ben 12 ristoranti, che hanno brillato nella Top 100, dimostrando la ricchezza e la diversità della sua offerta gastronomica. Segue il Piemonte, che, pur non raggiungendo il podio, si distingue con 10 ristoranti premiati, guadagnandosi l’apprezzamento degli utenti che hanno contribuito alla valutazione.

Il cibo è una passione che accomuna tutti gli italiani e ogni regione in Italia ha le sue specialità culinarie, influenzate dalla disponibilità locale di ingredienti e dalle tradizioni regionali. Questo si riflette anche nelle votazioni degli utenti, che hanno voluto premiare la varietà di cucine tradizionali delle diverse regioni. Accanto alla regionalità della cucina, spicca anche l’elemento sostenibilità.

