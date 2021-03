“Tiramisù Day”, un libro e una gara virtuale per celebrare il dolce al cucchiaio più famoso al mondo

I segreti del celebre “cannella & zenzero” di Francesca Piovesana, campionessa del mondo 2018, o della versione al mojito di Sara Arrigoni, che vinse, invece, nel 2019, ma anche tante sorprese che scateneranno le fantasie degli appassionati e magari ispireranno nuove ricette, sia per la versione creativa sia per quella originale. Nel Tiramisù Day 2021, la giornata internazionale che il 21 marzo celebra il dolce al cucchiaio più famoso al mondo, viene presentato il libro di ricette realizzate nei primi anni della “Tiramisù World Cup” (qui il link per scaricare l’ebook). Quel giorno, inoltre, 30 tra i migliori concorrenti della competizione si sfideranno in una gara “virtuale”, dalla propria abitazione, che prevede le selezioni, le semifinali e finale, proprio come nella “Coppa del Mondo”, di scena tradizionalmente a Treviso. A chiudere la giornata ci sarà un collegamento con food blogger, chef ed istituzioni estere (in particolare da Usa, Russia e Canada), che preparando il tiramisù dialogheranno con Francesco Redi, ideatore ed organizzatore della Tiramisù World Cup, e Alessandra Gambini, autrice italiana residente a Los Angeles nota per i suoi libri “A Queen in the Kitchen” e “No Ketchup on Spaghetti”. La diretta, 21 marzo, a partire dalle ore 11, si potrà seguire sui canali YouTube e Facebook di Tiramisù Day.

Parteciperanno nomi illustri del settore dolciario, personaggi ed esperti che verranno svelati a pochi giorni dalla sfida. Fra loro anche Clara e Gigi Padovani, gli “inventori” del Tiramisù Day. Il primo evento si tenne nel 2017 a New York ed a Trieste, mentre nel 2018 e nel 2019 si sono svolti due contest nel Parco Agroalimentare Fico di Bologna.

“Nonostante nel mondo si celebrino decine di “food days” in nome di un prodotto, un piatto, un cibo - dicono i food writer Clara e Gigi Padovani - nessuno aveva ancora pensato a dedicare un giorno al Tiramisù, il dolce italiano più conosciuto nei cinque continenti. Noi abbiamo pubblicato nel 2016 il libro “Tiramisù. Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato” (Giunti), con il quale abbiamo ricostruito la vera storia di questo dessert, nato nel Nord Est dell’Italia, tra Friuli Venezia Giulia e Treviso, e ci è sembrato giusto lanciare questa idea, che nelle prime edizioni ha avuto grande successo”.

