Top Italian Restaurants Gambero Rosso: Da Vittorio a Shanghai miglior ristorante italiano nel mondo

Prima o poi torneremo a viaggiare, e allora sarà bello scoprire i sapori dei luoghi in cui andremo, ma anche le migliori espressioni della cucina italiana, la più amata del mondo, con sempre più chef italiani all’estero. Che, come succede da qualche anno, sono “censiti” e classificati dal “Gambero Rosso”, nella sua “Top Italian Restaurants”, guida on line, curata dal giornalista Lorenzo Ruggeri. A partire dai premi speciali: il Ristorante dell’Anno premia la solidità e serietà della famiglia Cerea, capace di riproporre in Cina uno standard qualitativo eccezionale, Da Vittorio a Shanghai (già 2 stelle Michelin, ndr); la Pizzeria dell’Anno si trova all’ombra della Tokyo Tower: è Peppe Napoli sta’ ca’’ di Giuseppe Erricchiello, pizzaiolo di grande talento e tenacia; lo Chef dell’Anno è Mario Gamba del ristorante Acquarello di Monaco di Baviera, che ha sfruttato al meglio le possibilità del delivery, continuando a proporre una cucina creativa e territoriale, rinnovando un repertorio inesauribile, il suo ristorante è attivo dal 1994; la Carta dei vini dell’Anno è, invece, a Bordeaux, quella del delizioso bistrot TentaziOni di Johanna e Giovanni Pireddu, una collezione d’autore di piccoli produttori interamente votati all’amore per il territorio italiano; il Ristorante Emergente è Mono a Edimburgo, un format contemporaneo che punta forte su ricette vegetariane, essenzialità dei sapori e una sana e mirata contaminazione; l’Apertura dell’Anno è quella dello chef siciliano Accursio Lota, che si è messo in proprio con il Cori Pastificio Trattoria a San Diego; infine, il Premio Guardiano della Tradizione va quest’anno al ristorante Da Emma a Montreal: una cucina fatta di gesti, sapori tradizionali e genuini proprio come Emma Risi, energica e inimitabile cuoca dall’accento romano d’altri tempi. In totale sono oltre 700 i locali selezionati in più di 100 città nel mondo. Le metropoli con più premi? New York, Tokyo, Parigi e Singapore.

“In questi 4 anni abbiamo stimolato una sana competizione, valorizzando un percorso di crescita senza precedenti della ristorazione italiana nel mondo, la vera forza motrice del nostro export enogastronomico, uno dei pochi comparti capaci di tenere anche in questo 2020”, commenta Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso. All’estero è record di aperture di pizzerie, pastifici e piccoli bistrot, le poche chiusure riguardano invece la ristorazione d’albergo fine dining. “Quest’anno è emersa tutta la capacità manageriale, tipicamente italiana, di far fronte alle emergenze: flessibilità e creatività hanno saputo far quadrare i conti e insieme rinnovare l’offerta gastronomica”, fa notare Luigi Salerno, ad Gambero Rosso.

Focus - “Top Italian Restaurants Special Awards 2021” del “Gambero Rosso”

Ristorante dell’Anno - Da Vittorio, Shanghai

Pizzeria dell’Anno - Peppe Napoli sta’ ca’’, Tokyo

Chef dell’Anno -Mario Gamba, Monaco

Carta dei vini dell’Anno - Tentazioni, Bordeaux

Ristorante Emergente - Mono, Edimburgo

Nuova apertura - Cori Pastificio Trattoria, San Diego

Premio Guardiano della Tradizione - Da Emma, Montreal

Focus - “Top Italian Restaurants 2021” del “Gambero Rosso”

Tre Forchette (17)

8 e ½ Bombana, Hong Kong

Acquarello, Monaco di Baviera

Acquerello, San Francisco

Aromi, Praga

Braci, Singapore

Buona Terra, Singapore

Cioppino’s, Vancouver

Da Vittorio, Shanghai

Don Alfonso 1890, Toronto

Fiola, Washington

Il Ristorante Luca Fantin, Tokyo

Lumi, Sydney

Mancini, Stoccolma

Mosconi, Bruxelles

Pastamara, Vienna

Senza Nome, Bruxelles

Terra, Copenaghen

Tre Gamberi (13)

Angelini Osteria, Los Angeles

Belotti - Ristoranti e Bottega, Oakland

Dilia, Parigi

Fico, Hobart

Gianni, Bangkok

Icaro, Tokyo

Passerini, Parigi

Pausa, San Mateo

Pianeta Terra, Amsterdam

Ruvida, Lisbona

TentaziOni, Bordeaux

Tipo 00, Melbourne

Torno Subito, Dubai

Tre Spicchi (15)

‘O Munaciello, Miami

50 Kalò di Ciro Salvo, Londra

Al Taglio, Sydney

Bijou, Parigi

Bottega, Pechino

Futura, Berlino

Leggera Pizza Napoletana, San Paolo

Luigia, Ginevra/Dubai

Montesacro Pinseria, San Francisco

Peppe Napoli Sta Ca’, Tokyo

nNea Pizza, Amsterdam

Ribalta, New York

Song’ e Napule, New York

Spacca Napoli, Chicago

The Pizza Bar on 38th, Tokyo

Tre Bottiglie (19)

1889 Enoteca, Brisbane

A 16, San Francisco

Ai Fiori, New York

AltoVino, San Francisco

Casa d’Angelo, Miami

Enoteca Italiana, Bangkok

Gallo Nero, Amburgo

Garibaldi, Singapore

Giando, Hong Kong

L’Avventura, Stoccolma

L’Enoteca di Mr. Brunello, Copenaghen

Marea, New York

Manifesto, Dublino

Osteria del Becco, Città del Messico

Piccola Enoteca, Zhubei City

SaittaVini, Dusseldorf

Sistina, New York

Terroni Bar Centrale, Toronto

Trattoria Popolare, Oslo

Copyright © 2000/2020