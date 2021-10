Torna “B.E.V.I” su Sky Arte, con le storie “esemplari” del vino italiano dal Trentino alla Sicilia

Dal Trentino alla Sicilia, un viaggio di scoperta alla ricerca di storie imprenditoriali “esemplari” e di territori che hanno contribuito a generare la civiltà della vite e del vino in Italia, raccontate dalle più celebri griffe. Da domani, torna “B.E.V.I” su Sky Arte, la seconda stagione della serie televisiva dedicata al rapporto tra Arte, Creatività e Cultura del Vino in Italia (“Bacche, Enologi e Vinattieri d’Italia” era il fil rouge della prima serie, “Vino Arte e Creatività” sarà quello della nuova, in onda ogni mercoledì e disponibile anche On Demand ed in streaming su “Now”), con 10 nuovi episodi del format televisivo ideato e prodotto da Artlouder e firmato da Chiara Panzieri e Federico Di Giambattista.

Un racconto in prima persona da parte dei produttori - con immagini bellissime e suggestive - da cantine e territori del vino italiano che sono una fucina di creatività, artigianalità ed arte: luoghi di culto che hanno custodito e tutelato, nel tempo, un patrimonio che per identità e qualità rappresenta un vanto per l’Italia nel mondo. Dalla Sicilia con Cantine Florio e Tasca d’Almerita passando per Frescobaldi nel cuore della Toscana, per raggiungere l’Umbria di Tenute Lunelli, e l’Abruzzo di Masciarelli. Ci sarà spazio anche per l’arte della distillazione, raccontata dalla famiglia Nardini, il cui nome, attraverso secoli e generazioni, è diventato un’icona italiana nel mondo della grappa. Il viaggio di scoperta proseguirà alla volta del Trentino con la griffe Ferrari, ed in Veneto con Santa Margherita e, subito dopo, farà tappa nel “tempio” del Chianti Classico con la famiglia Antinori per poi giungere a Frascati e Terracina nel settimo episodio per conoscere la storia della viticultura laziale con Ville Tuscolane e la Doc locale. Nell’ottava puntata le aziende Varvaglione 1921 e Montevetrano racconteranno al grande pubblico il fascino e la cultura delle terre del Sud vitivinicolo: Puglia e Campania. Poi nuovamente in Sicilia, nel territorio di Gibellina con Tenute Orestiadi e, infine, l’ultimo episodio darà voce a quei “grandi uomini”, prima ancora che imprenditori, che si prendono, giorno per giorno, la responsabilità di mantenere viva, integra ed incontaminata la terra che prendono in prestito dalla natura: i “Custodi della Terra”.

Una produzione televisiva, quella di “B.E.V.I.”, che ha visto generare attorno a sé un progetto di condivisione davvero importante, vedendosi raddoppiare in forza di ciò e per il secondo anno di fila, la propria presenza sul canale tematico SKY Arte.

I dieci episodi di “B.E.V.I.” - Seconda Stagione

Ep. 01 - Storia e Fascino di Sicilia (20 ottobre, ore 20,40 su Sky Arte)

Nella prima puntata scopriremo il fascino della leggenda di due storiche famiglie del vino in Sicilia: Florio e Tasca d’Almerita. La storia del Marsala, il rapporto con il mondo anglosassone e il successo di un vino che sfida il tempo e il cambiamento degli stili di vita hanno nelle monumentali Cantine Florio, il vertice dell’assoluto qualitativo. Dalle coste di Marsala alle colline verdi dell’entroterra siciliano, a Regaleali, dimora dei Conti Tasca d’Almerita, famiglia con da otto generazioni di storia nella produzione d’eccellenza enologica nel totale rispetto della natura e di una civiltà della terra che ha fatto la storia del vino siciliano nel mondo.

Ep. 02 - La Toscana per Vocazione (27 ottobre)

Dalla Sicilia il viaggio proseguirà alla scoperta dell’essenza enologica della Toscana per conoscere la sua straordinaria vocazione per la viticoltura e la diversità dei suoi terroir, rappresentata in pieno da Frescobaldi. Un’antica arte che in famiglia si vive da sempre e a 360°. Il progetto “Artisti per Frescobaldi” si collega infatti all’antico mecenatismo della famiglia che sin dal Rinascimento è stata vicina ai più grandi artisti del tempo, e che oggi trova nuove iniziative e nuovi apporti.

Ep. 03 - Vino, Arte e Design nel centro Italia (03 novembre)

L’itinerario emozionale prosegue alla volta di Umbria ed Abruzzo con Tenute Lunelli e Masciarelli. Per la prima l’elemento artistico caratterizzante è rappresentato da Il Carapace: una scultura unica al mondo in cui è possibile vivere e lavorare, un luogo in cui arte e natura, artigianalità e vino dialogano sottolineando l’eccezionalità sia della forma architettonica che del contenuto. In provincia di Chieti l’azienda Masciarelli ha, invece, inaugurato, dopo un lungo restauro conservativo, il Castello di Semivicoli, seicentesco palazzo baronale oggi relais de charme tra i vigneti di famiglia. Anche in questo caso è il vissuto e la sensibilità delle persone a fare la differenza e a rendere l’incontro con questa realtà indimenticabile.

Ep. 04 - La Distillazione, un’Arte che ci appartiene (10 novembre)

Il quarto episodio sarà dedicato al mondo della distillazione e alla famiglia Nardini, sinonimo di passione e amore per il proprio territorio e soprattutto per un’icona italiana nel mondo, la grappa, inventata da Bortolo Nardini a Bassano del Grappa. In occasione dell’anniversario n. 225 dell’azienda, nel 2004, all’interno del parco aziendale, furono inaugurate le Bolle, una moderna opera di architettura progettata da Massimiliano Fuksas con l’ambizione di rappresentare la segreta alchimia dell’arte della distillazione.

Ep. 05 - Stile italiano, l’Arte del vivere bene (17 novembre)

In Trentino Il mito spumantistico di Ferrari nasce dal sogno di Giulio Ferrari di creare un vino capace di confrontarsi con i migliori Champagne francesi. Un proposito oggi perseguito dalla famiglia Lunelli che ne ha mantenuti saldi i valori, conducendo il marchio ad ottenere il ruolo di ambasciatore nel mondo dell’Arte di Vivere Italiana. Per l’azienda veneta Santa Margherita, l’uomo, la cultura del lavoro e il rispetto per l’ambiente vengono prima di tutto. A questo si aggiunge poi lo status di “esploratori del gusto”: l’ambizione di coniugare il vino al piacere complessivo della vita di ciascuno di noi e al gusto del vivere tipicamente italiano, riconosciuto in tutto il mondo.

Ep. 06 - Il Tempio del Chianti Classico (24 novembre)

Nel sesto episodio si ritorna in Toscana per varcare la soglia della nuova cantina della famiglia Antinori, legata all’arte della vinificazione dal 1385, quando Giovanni di Piero Antinori entrò a far parte dell’Arte Fiorentina dei Vinattieri. Una storia lunga oltre 26 generazioni, dove il connubio tra l’eccellenza vitivinicola e la funzione di mecenatismo assolta da questa famiglia verso l’Arte, rappresentano i must di una visione imprenditoriale straordinariamente importante per il successo del vino italiano nel mondo.

Ep. 07 - Lazio da Bere e da Vedere (1 dicembre)

Il focus della quinta puntata sarà dedicato alla storia della viticoltura laziale, rappresentata al meglio nei comuni di Frascati e Terracina. Il primo, in particolare, con le Ville Tuscolane e la Doc locale costituisce il connubio perfetto tra arte, vino e territorio. Il secondo con l’antica sede della Via Appia e il Tempio di Giove Anxur, custodisce una storia millenaria che si intreccia con la cultura vitivinicola del territorio dell’agro pontino e alle sue valenze di tipicità e autenticità varietali.

Ep. 08 - La sostenibile leggerezza del Tannino (8 dicembre)

Nell’ottava puntata le aziende Varvaglione 1921 e Montevetrano racconteranno l’animo enologico di terre straordinarie come quelle della Puglia e della Campania. Nel cuore del Salento Cosimo Varvaglione è riuscito ad infondere nuova linfa ad una storia vitivinicola lunga oltre quattro generazioni, comunicando la sua visione del mondo e del vino attraverso il legame familiare e il rispetto per il territorio. Montevetrano nasce da una storia di un’amicizia di metà anni Ottanta tra un gruppo di appassionati di vino con la voglia di sperimentare, trainati dal coinvolgente impeto di una “donna del vino”, Silvia Imparato, oggi figura di riferimento di una cultura imprenditoriale aperta sul mondo e visionaria nell’affrontare le sfide del futuro.

Ep. 09 - Gibellina, l’Arte della Rinascita (15 dicembre)

Di nuovo in Sicilia nel nono episodio, nel territorio di Gibellina, nella Valle del Belìce, dove Tenute Orestiadi ha contribuito a sviluppare il forte rapporto della città simbolo della rinascita dopo il terremoto del ‘68 con l’arte e l’architettura contemporanea, organizzando, insieme a Fondazione Orestiadi e all’Accademia di Belle Arti di Brera, progetti sempre nuovi, rendendo ancor più forte l’intrinseco legame tra vino ed arte.

Ep. 10 - I Custodi della Terra (22 dicembre)

L’ultima puntata accenderà i riflettori sul vissuto di quei grandi uomini - prima ancora che imprenditori – che si prendono, giorno per giorno, la responsabilità di mantenere viva, integra ed incontaminata la terra che prendono in prestito dalla natura: sono i “Custodi della Terra”. Nobili d’animo e di pensiero che, oltre alla salvaguardia della biodiversità, puntano ad una coltivazione sempre più sostenibile al fine di lasciare ai posteri una condizione uguale o migliore di quella in cui si sono trovati loro ad operare e produrre. Un inno d’amore verso la terra e il suo ambiente naturale.

