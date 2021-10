Torna in presenza, a Paestum, tra vino, cibo e archeologia, il Congresso dei Sommelier Fisar

Un momento di condivisione e scambio all’insegna della passione per il vino, ma anche un’opportunità per degustare le eccellenze gastronomiche del territorio, come la Mozzarella di Bufala, e per visitare l’area archeologica di Paestum, simbolo del Cilento: dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020 torna in presenza il Congresso dei Sommelier della Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), che vedrà il 23 e il 24 ottobre delegazioni e sommelier da tutta Italia ritrovarsi al Savoy Beach Hotel di Paestum (Salerno). Tra gli appuntamenti in calendario il Concorso per il miglior sommelier 2021: il nome del vincitore, che prenderà il posto del sommelier n. 1 in carica, la toscana Carlotta Salvini, sarà proclamato nella cena di gala (23 ottobre).

Copyright © 2000/2021