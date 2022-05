Torna la “notte delle stelle”: il 18 giugno, a Roma, gli “Oscar del Vino 2022”. Le nomination

Protagonista delle tavole del mondo e del ritorna alla socialità dopo i tempi duri della pandemia, il vino italiano può essere paragonato ad un film capace di raccontare tante storie di produttori e territori, ed è capace, soprattutto tra gli appassionati, ma non solo, di diventare protagonista di momenti di condivisione, di gioia, e di essere custode e memoria, con i suoi profumi ed i suoi colori, dei più bei ricordi di una vita. E così come un film o un grande attore, anche il vino ha i suoi “Oscar”, firmati da Fondazione Italiana Sommelier (Fis) e Bibenda, guidate da Franco Ricci, uno dei premi più glamour della scena tricolore, che torna a Roma sabato 18 giugno, dalle ore 14 alle ore 21, con il suo originale format.

21 vini (e 3 oli) saranno presentati attraverso una degustazione suddivisa in 8 tempi per 3 etichette ciascuna, guidata dai docenti della Fondazione Italiana Sommelier (Fis). E poi, tra voti on line e quelli delle persone in sala, il vincitore dell’“Oscar” sarà decretato in tempo reale. And the Oscar goes to ...

Focus - Tutte le nomination dell’Oscar del Vino 2022

Miglior vino spumante

Conduce la degustazione Luciano Mallozzi

Alghero Torbato Spumante Brut Metodo Classico Oscarì 2017 - Sella & Mosca

Alto Adige Extra Brut Metodo Classico 1919 Riserva 2015 - Kettmeir

Trento Brut Riserva del Fondatore 976 2010 - Letrari

Miglior vino bianco

Conduce la degustazione Giovanni Lai

Gorgona Bianco 2020 - Frescobaldi

Colli Tortonesi Timorasso Gran Fostò 2015 - Vigne Marina Coppi

Greco di Tufo Vittorio Riserva 2008 - Di Meo

Miglior vino rosato

Conduce la degustazione Alessia Borrelli

Reggiano Lambrusco Spumante Brut Cadelvento 2020 - Venturini Baldini

Etna Spumante Brut Rosato Metodo Classico Sosta Tre Santi 2019 - Cantine Nicosia

Franciacorta Pas Dosé Rosé Parosé 2016 - Mosnel

Miglior vino rosso

Conduce la degustazione Massimo Billetto

Gravello 2019 - Librandi

Barolo Ornato 2017 - Pio Cesare

Montepulciano d’Abruzzo 2015 - Valentini

Miglior vino dolce

Conduce la degustazione Filippo Busato

Orvieto Classico Pourriture Noble 2019 - Decugnano dei Barbi

Caluso Passito Sulé 2017 - Orsolani

Passito di Pantelleria Nes 2020 - Pellegrino

Miglior vino del miglior produttore

Conduce la degustazione Paolo Lauciani

Alto Adige Pinot Bianco Quintessenz 2019 - Kellerei Kaltern

Chianti Classico Gran Selezione Castello di Brolio 2016 - Ricasoli

Tenores Romangia 2016 - Dettori

Premio speciale della giuria

Conduce la degustazione Daniela Scrobogna

Etna Bianco A’ Puddara 2017 - Tenuta di Fèssina

Masseto 2018 - Masseto

Muffato della Sala 2010 - Castello della Sala

Miglior olio evo del raccolto 2021

Conduce la degustazione Maurizio Saggion

Olio Evo Leccino Denocciolato 2021 - Fèlsina

Olio Evo Colline Pontine 2021 - Cetrone

Olio Evo Vibianino 2021 - Castello Monte Vibiano

Copyright © 2000/2022