Torna la Serie A, con tanto alimentare tra gli sponsor dei 20 club ai nastri di partenza

Neanche il tempo di mettersi alle spalle la stagione più lunga di sempre, interrotta per il lockdown a marzo e ripresa solo a giugno, e terminata tra ritmi frenetici e stadi chiusi, che la Serie A è già pronta a fare il suo ritorno. Ancora senza pubblico, perché almeno fino ad ottobre la situazione sanitaria del Belpaese non permette la riapertura dei cancelli degli stadi, e quindi della ristorazione stellata Michelin a bordo campo, che un anno fa ha portato i menu di chef Enrico Bartolini a San Siro, per le partite casalinghe del Milan, e che quest’anno avrebbe dovuto portare il catering dei Cerea allo Juventus Stadium. Le partite saranno solo in tv, già da sabato 19 settembre. A noi, però, più che il calcio interessa la tavola, e quella connessione, sempre più solida, che il mondo del food, del beverage e del wine, hanno stretto con le 20 squadre della prossima Serie A, supportate con forme più o meno massicce ed economicamente impegnative di sponsorship e partnership. Non mancano le griffe del vino: da Ferrari a Collina dei Ciliegi, da Bolla a Umberto Cesari, da Argiolas a Antinori, da Cantine Federici a Caparzo, da Cavit a Livon.

In rigoroso ordine alfabetico, così da non scontentare nessun tifoso, l’Atalanta ha tra i fornitori ufficiali il big della Valpolicella Bolla, tra i fan sponsor Lactis e tra i licenziatari il pastificio La Molisana. Il Benevento, neo promosso dalla Serie B, invece, è ancora a secco. Il Bologna può contare su un top partner come Granarolo, un supplier come Villani Salumi e business partner del calibro di Umberto Cesari, griffe della viticoltura dell’Emilia Romagna, Alce Nero e Pizzoli. Il Cagliari ha come sponsor di maglia la birra Ichnusa, simbolo della Serdagna in Italia e nel mondo, ma anche il caseificio Arborea, per le partite di Coppa Italia, mentre tra i top Partner San Martino Acqua Minerale e l’Orto di Eleonora, e tra i supporter spicca la griffe del vino Argiolas.

Per il Crotone, tra gli sponsor, San Vincenzo Salumi, per la Fiorentina official partner è la Sammontana, e tra gli official supplier ci sono i vini di Santa Cristina, della Famiglia Antinori, e l’Acqua Santa Croce. Il più antico dei club del calcio italiano, il Genoa, ha un official nutritional partner, Noberasco, tra gli official supporter La Baia del Sole - Cantine Federici, produttore di Vermentino Colli di Luni, e tra gli official Hospitality Coop e Italpizza. L’Hellas Verona ha la birra Paulaner come official partner. L’Inter, tra i suoi tantissimo sponsor, ha anche Gatorade, La Molisana e Fratelli Beretta, mentre la sua rivale storica, la Juventus, “risponde” con M&M’s, Balocco, DeCecco e Wuber, ma anche con il brindisi ai successi bianconeri firmato, da anni, dalla griffe del Trentodoc Ferrari, della famiglia Lunelli. Tra i suppliers della Lazio, c’è da qualche anno la griffe del Brunello di Montalcino Caparzo, mentre tra i partner del Milan ecco Fratelli Beretta e La Molisana, senza dimenticare la cantina veronese Collina dei Ciliegi, “Official AC Milan Licensed Wine” per l’area della Greater China (Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan).

Ricchissimo il parterre delle sponsorizzazioni legate al food del Napoli: sulla maglia, come main sponsor, Lete e Kimbo, e tra gli sponsor istituzionali Garofalo, M&M’s, San Carlo, Pepsi e Parmacotto. Tra i main sponsor del Parma, invece, Fratelli Beretta, Ringo e Old Wild West, ma anche Parmalat e Parmacotto come top partner. La Roma ha un pasta partner, La Molisana, la Sampdoria IperCoop tra i business partner e il piccolo Spezia Ten Food & Beverage come top sponsor. Quindi, il Torino, che come sponsor di manica ha Wuber e come main sponsor Beretta, oltre ai top sponsor Inalpi e Segafredo e all’official suppliers Cavit, gigante della cooperazione enoica trentina. Infine, l’Udinese, con il Prosciutto San Daniele come sponsor di manica, Birra Moretti come Birra Ufficiale, i vini di Livon ed i salumi di Dok Dall’Ava come supporter.

