“Torneremo ad alzare i calici”: il messaggio di Cavit sulle reti nazionali

“Oggi più che mai è importante credere nelle nostre radici”. Inizia così lo spot che Cavit, cooperativa trentina che riunisce 5.250 soci viticoltori, ha deciso di mandare in onda nelle reti Mediaset nelle settimane a cavallo tra aprile e maggio. Un messaggio benaugurante in cui condividere passione, impegno ed ottimismo, gli ingredienti fondanti della storia di Cavit, attraverso un breve video di quindici secondi in cui scorrono le suggestive immagini del territorio trentino e dei suoi vigneti. “Per ogni buon raccolto bisogna avere pazienza, torneremo ad alzare il calice e ad assaporare il gusto della parola Insieme”, conclude lo spot televisivo. Il vino, già alfiere del Made in Italy, si conferma così ambasciatore di un’Italia che unita, facendo leva sulla sua bellezza e sulle sue eccellenze, ce la farà a superare l’emergenza Coronavirus. Un messaggio forte era già stato lanciato dalla storia azienda del Chianti Tenute Piccini, con uno spot andato in onda nei giorni di Pasqua. Per non dimenticare poi le tantissime iniziative di solidarietà a sostegno di ospedali, protezione civile e non solo, da parte del mondo del vino.

