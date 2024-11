Tra anima e corpo: nel 2025 il gusto di gelato dell’anno sarà “Hallelujah”, dedicato al Giubileo

La ricetta ufficiale sarà svelata a gennaio, ma non c’è dubbio che sarà un’esperienza paradisiaca: per il gelato artigianale il Gusto dell’Anno 2025 è “Hallelujah”, un tributo alla tradizione gastronomica che si intreccia con la spiritualità. La giornata europea del “Gelato Day” (24 marzo), infatti, sarà dedicata al Giubileo e patrocinata dal Dicastero per l’Evangelizzazione, un riconoscimento che sottolinea la rilevanza culturale e spirituale dell’evento, che porterà pellegrini da tutto il mondo a San Pietro. La ricetta del nuovo gusto sarà decretata da un concorso indetto da Artglace al Sigep (Fiera di Rimini, 18-22 gennaio 2025): i gelatieri di tutta Europa saranno chiamati a cimentarsi (dopo la “Gaufre de Liège”, proposta dal Belgio per l’edizione 2024), in creazioni ispirate al Giubileo, lanciando così un messaggio di pace, accoglienza e condivisione, rivolto non solo ai pellegrini, ma a tutti gli amanti del gelato.

Ogni anno la Giornata Europea del Gelato Artigianale (24 marzo) inaugura ufficialmente la stagione di uno dei dolci più amati al mondo. Ponte goloso tra le nazioni, il gelato artigianale è l'unico alimento a cui il Parlamento Europeo ha dedicato una giornata, e, dal 2012, si fa simbolo del sapere artigiano, da sempre espressione di qualità, di autenticità e di territorialità, riunendo l’Europa intera con eventi, incontri, iniziative, e, ovviamente, coni e coppette. Il gusto “Hallelujah” sarà il protagonista indiscusso del “Gelato Day” 2025: i festeggiamenti inizieranno già domenica 23 marzo con l’offerta del Gusto dell’Anno ai pellegrini, accompagnata da una raccolta fondi di beneficenza in Piazza Pio XII, situata nei pressi di San Pietro. Infine, il 24 marzo sarà proposto in tutte le gelaterie aderenti al Gelato Day, sia nella versione “originale” secondo la ricetta ufficiale, sia rivisitata dai maestri gelatieri di tutta Europa con ingredienti e ispirazioni del loro territorio.

“Siamo entusiasti di dedicare la tredicesima edizione del Gelato Day a un evento di così profondo significato come il Giubileo del 2025 - commenta Domenico Belmonte, presidente Artglace - il Gusto dell’Anno, “Hallelujah”, rappresenta un’opportunità unica per i nostri maestri gelatieri di esprimere la propria creatività e condividere, attraverso il gelato artigianale, un messaggio di pace e accoglienza di estrema attualità. Invitiamo fin d'ora tutti i gelatieri d’Europa a unirsi a noi in questa edizione speciale, per celebrare insieme e promuovere, uniti come sempre, la qualità e la tradizione del gelato artigianale. Inoltre, accogliamo con grande entusiasmo la Croazia come nuovo membro di Artglace, settima nazione a entrare a far parte della confederazione”.

Copyright © 2000/2024