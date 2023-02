Tra arte contemporanea e vino, ecco le camere d’albergo dedicate ai wine lovers più creativi

Una collezione di camere dedicata alle eccellenze del vino made in Italy - dal Barolo al Franciacorta, dal Prosecco ai grandi Supertuscan, dall’Amarone della Valpolicella al Passito di Pantelleria, dal Nero d’Avola al Cannonau, passando per il Brunello di Montalcino - nel primo hotel d’Europa interamente decorato dai più famosi esponenti mondiali della Street Art: il Muraless Art Hotel - a Castel d’Azzano (Verona) - attraverso le sue 94 stanze tematiche in stile urban celebra il genio italiano in tutte le sue eccellenze, dall’arte alla musica, dal cinema all’enogastronomia, dai motori alla scienza, passando per moda, opera lirica, architettura e design.

Un vero e proprio “museo” di arte urbana, curato da Chiara Canali, esperta nei linguaggi della Street Art, con la collaborazione della galleria milanese Deodato Arte, punto di riferimento per il mercato della “street art” (con opere di artisti come Mr. Brainwash, TvBoy, Takashi Murakami, tra gli altri), che ha visto la partecipazione di 50 street artist.

Tra questi Therry Guetta, in arte Mr. Brainwash, artista e writer tra i più importanti e conosciuti al mondo (insieme a Banksy, Fairey, Invader ...), ha realizzato la facciata compiendo così la sua prima opera muraria in Italia. Completamente ristrutturato nel 2022, permette di vivere un nuovo tipo di accoglienza fondata sull’emozione e sulla creatività.

