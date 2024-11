Tra artigianato e Ai, la limited edition di Berlucchi Franciacorta firmata dall’artista Teo KayKay

Una “capsule collection” realizzata in collaborazione con l’artista e designer Teo KayKay, che racconta la storia ed il prestigio del Franciacorta di Berlucchi attraverso una narrazione inedita su Palazzo Lana, a Corte Franca, costruito dalla famiglia Lana de’ Terzi nel Cinquecento, e storica residenza di Guido Berlucchi, fondatore della griffe con Franco Ziliani, oggi guidata dalla famiglia Ziliani che la custodisce tra i suoi vigneti: 13 bottiglie decorate a mano di Riserva Palazzo Lana Extrême 2013, che simboleggiano la maestria e l’evoluzione della cantina pioniera del Franciacorta.

Ognuna delle 13 bottiglie, un Pinot Nero in purezza, è un pezzo unico, arricchito da applicazioni materiche e da dettagli pittorici realizzati artigianalmente e ispirati a Palazzo Lana, oggi aperto solo per occasioni esclusive. All’interno della confezione, ciascuna bottiglia è accompagnata da una stampa d’autore: un’immagine realizzata tramite intelligenza artificiale e design grafico manuale, che rappresenta uno degli aneddoti segreti legati a Palazzo Lana e rende distintivo ogni singolo pezzo di questa collezione.

Dopo il successo di “Berlucchi Palazzo Lana Nft” lanciata nel 2022 e della prima edizione “Ai - Intelligenza Artificiale - Inspired” nel 2023, Berlucchi rinnova la collaborazione con Teo KayKay, primo artista e designer italiano a esplorare il mondo del vino attraverso nuove forme artistiche e modalità digitali, con una nuova linea esclusiva interamente realizzata a mano, dedicata al tema del “segreto”. Un progetto che si inserisce nell’anno di lancio di “Precious Like a Secret”, con cui Berlucchi ha presentato la nuova Riserva Palazzo Lana Extrême 2013.

