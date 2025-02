Tra barocco e sogno, “Il Gattopardo” sbarca su Netflix. E nasce la bottiglia special edition

Tra palazzi barocchi, antiche famiglie aristocratiche, amori passionali e feste sontuose, quella raccontata da “Il Gattopardo”, romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, è una delle versioni più note e iconiche della Sicilia, resa celebre a livello internazionale dall’omonimo film di Luchino Visconti del 1963, interpretato da due attori senza tempo come Alain Delon e Claudia Cardinale: oggi il libro (tra i romanzi italiani del Novecento più letti nel mondo) diventa una serie tv, pronta a sbarcare il 5 marzo su Netflix e disponibile contemporaneamente in molti Paesi (tra gli interpreti, Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel). Donnafugata, cantina-simbolo della Sicilia del vino che, nel romanzo, dà il nome ai possedimenti del protagonista, gli dedica una limited edition del suo vino più famoso, il “Mille e Una Notte”, arricchito da una preziosa etichetta con decori ispirata allo stile e all’eleganza messe in scena dalla serie.

In questo racconto ambientato nel cuore della Sicilia occidentale, nelle terre del Gattopardo, proprio là dove sono i vigneti dell’azienda siciliana, non poteva essere che di Donnafugata il vino voluto da Netflix in questa collaborazione. Qui nascono piccole produzioni di pregio, quali “Mille e Una Notte”, “Tancredi”, “Angheli” e “Sedàra”, tutti vini che rendono omaggio ad un grande classico della letteratura italiana. “Questa sinergia è motivo di grande orgoglio per noi - afferma José Rallo di Donnafugata - con “Mille e Una Notte” 2021 Special Edition vogliamo raccontare il cuore e l’anima della Sicilia, proprio come fa Netflix con la serie, la prova che il vino è un vero veicolo di cultura. Attraverso questa speciale partnership, Donnafugata intende rafforzare il proprio ruolo di azienda ambasciatrice del made in Italy”.

Il “Mille e Una Notte” (uvaggio di Nero d’Avola, Petit Verdot e Syrah), voluto da Giacomo e Gabriella Rallo, fondatori di Donnafugata, è un grande rosso che ha ridefinito la percezione del vino siciliano a livello internazionale, incarnando l’approccio artigianale della cantina, che oggi simboleggia la sicilianità elegante che si ritrova nella serie Netflix. Come avviene nella trama della serie, ogni bottiglia racchiude un racconto che attraversa i paesaggi della Sicilia in un’atmosfera senza tempo, trasformando ogni sorso in un viaggio fra le radici più profonde dell’isola. “L’annata 2021 di “Mille e Una Notte” si distingue per un’eleganza straordinaria - dichiara Antonio Rallo di Donnafugata - le condizioni favorevoli dell’annata, la cura che noi tutti investiamo nel lavoro in campo e nei meticolosi processi di vinificazione e affinamento, rendono “Mille e una Notte” 2021 Special Edition il vino perfetto per raccontare la Sicilia al mondo”.

Del resto Donnafugata lega da sempre la sua identità aziendale all’arte: la Sicilia, con i colori del paesaggio mediterraneo, suggerisce una costante ricerca di bellezza in luoghi dove la storia e la letteratura si intrecciano in modo indissolubile, e l’edizione limitata omaggia una storia senza tempo che ha influenzato la cultura italiana e internazionale.

