Tra classici della tradizione e segreti di famiglia, Luca Pappagallo firma un nuovo libro di ricette

Gli ingredienti tipici della nostra terra, la sapienza delle nonne, ma anche un modo tutto italiano di festeggiare la bellezza dello stare insieme: sono queste le radici della grande tradizione italiana, protagonista del libro “La nostra cucina di casa” di Luca Pappagallo (Vallardi, 256 pagine, 19,90 euro), tra i cuochi più seguiti e amati del web. Con il suo stile inconfondibile, Pappagallo ci regala una ricca proposta di piatti per celebrare la nostra tradizione culinaria e l’amore per la famiglia e la comunità.

Una cucina appuntata su quaderni tramandati dalle nonne, costruita sulla sapienza di ieri e di oggi. Oltre 100 le ricette, dai cannelloni al casatiello, dal babà al cotechino, dalla colomba ai fiori di zucca passando per le scaloppine, i maritozzi e lo stracotto: un libro perfetto sia per la cucina di tutti giorni sia per quella delle occasioni speciali.

Pappagallo, anche se si occupa di cucina a livello professionale da più di vent’anni, non si considera uno chef, bensì un “cuciniere curioso”. È un pioniere della rete, avendo fondato uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia, ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona con “Casa Pappagallo”, il canale YouTube/Facebook - e poi Instagram - diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con milioni di follower. Da qui Luca propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi dalla sua simpatia e dall’immancabile (e godurioso) assaggio finale.

Copyright © 2000/2024