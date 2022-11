Tra fiori ed erbe di montagna, i vini della Doc Donnas nel libro di Elena Erlicher

Profumano di fiori e di erbe di montagna i vini della Valle d’Aosta sud-orientale: alla loro storia è dedicato il libro “Donnas, i vini della Valle d’Aosta tra signorie alpine e dominio sabaudo” firmato dalla giornalista e scrittrice Elena Erlicher (Kellermann Editore, 128 pp, prezzo di copertina 16 euro).

Tra le pagine del volume si ripercorrono le tappe principali di un vino già conosciuto nel Medioevo, quando i castelli e l’egemonia politica in Valle d’Aosta da parte delle famiglie come i Savoia e gli Challant fanno da scenario alla diffusione di vitigni come il Donnas e il Nebbiolo (localmente chiamato Picotendro). In questo periodo, intorno alla coltivazione di tali uve si cominciarono a creare delle fratture con i viticoltori relative alle franchige per il commercio dei vini, che si risolsero solo durante il dominio sabaudo.

Il volume fa parte della collana “Grado Bado”, che punta a far conoscere vini particolari narrandone le connessioni con la storia che li ha attraversati.

