Tra grandi vini, glamour e cene stellate, il “Porto Cervo Wine & Food Festival” apre l’estate

Grandi vini, atmosfera glamour, cene stellate e Dj set famosi in Costa Smeralda, località-icona della Sardegna da sempre meta del jet set internazionale e del turismo luxury: torna il “Porto Cervo Wine & Food Festival” (8-11 maggio), il primo, grande evento della stagione (edizione n. 14), che lancia ufficialmente l’estate. Al “Cervo Conference Center” di Porto Cervo saranno presenti 60 espositori di vino & spirits e oltre 20 del food, tra aziende storiche e new entry di prestigio. L’evento, organizzato da Marriott International (che gestisce per conto di Smeralda Holding l’Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel, il Pevero Golf Club e una ricca collezione di bar e ristoranti), rappresenta anche un palcoscenico in cui gli esperti si confrontano sulle tendenze future e le recenti scoperte scientifiche del mondo del vino. Nella manifestazione saranno, inoltre, assegnati i premi “Pcwff Award”, suddivisi tra vini regionali e vini nazionali (entrambi rappresentati dalle categorie rossi, bianchi, rosé e bollicine). I vini migliori entreranno a far parte del “Taste of Sardinia”, l’iniziativa tramite cui Marriott Costa Smeralda seleziona e promuove le eccellenze dell’isola. Tra gli appuntamenti da non perdere l’esclusiva cena di gala all’Hotel Cala di Volpe, che sabato 10 maggio accoglierà lo chef Max Mascia del ristorante “San Domenico” di Imola, due stelle Michelin, mentre nel “Fuori Fiera” andranno in scena una serie di appuntamenti aperti al pubblico, tra cocktail d’autore e musica in ogni angolo della Costa Smeralda. La guest star sarà Manuelito “Hell Raton”, artista di fama internazionale, che si esibirà con uno speciale Dj set nella Piazzetta di Porto Cervo, il 9 e 10 maggio.

La kermesse, giovedì 8 e venerdì 9 maggio, è dedicata esclusivamente agli operatori del settore (buyers nazionali e internazionali, albergatori, ristoratori, enologi ...), mentre sabato 10 e domenica 11 maggio nel “Cervo Conference Center”, il “Porto Cervo Wine & Food Festival” è aperto al grande pubblico di appassionati: consolidata la presenza dei marchi sardi del vino, con il 50% di vino e spirits arrivano da ogni parte dell’isola. Si tratta di un’ulteriore conferma della crescita prepotente del mondo enologico sardo, capace di proporsi stabilmente in qualsiasi rassegna internazionale, grazie alla qualità dei propri prodotti. Grazie al progetto “Taste of Sardinia”, che promuove i vini negli hotel, ristoranti e bar più prestigiosi della Costa Smeralda, che servono ogni anno più di 500.000 coperti ai clienti provenienti dalle più svariate aree geografiche mondiali, il “Porto Cervo Wine & Food Festival” rappresenta una vetrina internazionale delle eccellenze enogastronomiche prodotte in Sardegna, nella Penisola e nel mondo. Smeralda Holding e Marriott International proseguono così nella loro azione a supporto del territorio e del suo intero comparto enogastronomico. A fine degustazioni il festival si sposterà nel cuore del villaggio di Porto Cervo: l’iconica Piazzetta si trasformerà nel palcoscenico perfetto per gli appuntamenti glamour, con grandi marchi, serate a tema, convivialità e un concetto di evento diffuso, tra l’Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel e la Piazzetta di Porto Cervo, con le serate ospitate nel locale “Nuna al Sole”, in una formula vincente che ha consentito di valorizzare ancora di più Porto Cervo, che beneficia dell’arrivo di operatori, buyers, imprenditori e i visitatori. Sarà Manuelito “Hell Raton”, nome d’arte di Manuel Zappadu, il protagonista degli eventi “Fuori Fiera” del “Porto Cervo Wine & Food Festival” 2025. Appuntamento con il Dj set dell’artista venerdì 9 e sabato 10 maggio, nella Piazzetta di Porto Cervo. Classe 1990, discografico, manager, direttore creativo, artista e talent scout, Manuelito “Hell Raton” è co-founder e co-owner di Machete Empire Records, Me Next, Next Show e Machete Gaming, di cui è anche ceo. Hell Raton ha ricoperto ruoli essenziali nella musica, spesso dietro le quinte, raggiungendo importanti traguardi anche in prima linea, come nella trasmissione cult X Factor.

Il 10 maggio Max Mascia, chef e proprietario del prestigioso ristorante San Domenico di Imola, due stelle Michelin, firmerà la cena di gala in Hotel Cala di Volpe, insieme a Maurizio Locatelli, culinary director, e Michele Bacciu, executive chef Hotel Cala di Volpe. Il menu speciale, pensato e realizzato da Mascia, in collaborazione con Locatelli e Bacciu, vede una sapiente rivisitazione di piatti della tradizione sarda, affiancati dai piatti signature che hanno reso il “San Domenico” un’icona della ristorazione: a partire dall’antipasto a base di tortellini fritti, seguito da chips di pane carasau con mousse di mortadella e cozza sedano e bottarga, poi gamberi e guanciale con emulsione di piselli al basilico. Il primo piatto sarà un classico della cucina di chef Mascia e del ristorante “San Domenico”, il famoso uovo in raviolo “San Domenico”, con Parmigiano 24 mesi e tartufo di stagione. Il secondo piatto sarà, invece, ispirato alla più celebre tradizione sarda, il maialetto croccante; in grande stile la chiusura con la meringa di fragole e riduzione al mirto.

