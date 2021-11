Tra i filari di Bisol1542 sulla cima del Cartizze, una vendemmia solidale

Una vendemmia sostenibile e solidale: è quella andata in scena fra i filari di Bisol1542 sulla cima del Cartizze, vigneto simbolo della storica cantina di Valdobbiadene, con i preziosi grappoli di San Martino da cui verrà prodotto un vino che verrà battuto all’asta per sostenere i progetti solidali della Nazionale Italiana di Calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale “Crazy for Football”, Campione del Mondo nel 2018. La “Vendemmia di San Martino” è una tradizione antica, con la raccolta tardiva dei piccoli grappoli - frutto della seconda fioritura - che maturano lentamente, non più raccolti nella vendemmia principale e quindi lasciati appassire sulla pianta. Un frutto della vite dimenticato, dal grandissimo valore simbolico e culturale, per una raccolta all’insegna della sostenibilità: rigorosamente manuale, come avviene per tutte le attività che si svolgono nei vigneti delle colline da Valdobbiadene a Conegliano, Patrimonio Unesco dal 2019.

Fra i protagonisti della “Vendemmia di San Martino” sul Cartizze, importanti nomi della cultura e dello spettacolo:Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae, Alessandro Longobardi, direttore artistico del Teatro Brancaccio di Roma, l’attore Enrico Lo Verso, Mauro Rosati, direttore generale di Origin Italia, di Fondazione Qualivita e direttore editoriale della rivista Consortium, Santo Rullo, psichiatra di fama internazionale, e Fabio Zanzotto, figlio di Andrea Zanzotto. poeta e intellettuale candidato al Nobel per la letteratura, che si distinse per la sensibilità verso la natura e la necessità di difenderla. Il vigneto in Cartizze di Bisol1542 era uno dei suoi luoghi del cuore e la “Vendemmia di San Martino” è stata un modo per ricordarlo e celebrarlo.

“Il Cartizze rappresenta la punta di diamante del Prosecco Superiore, motivo di lustro non solo per Bisol1542 ma per tutta la Denominazione, una delle eccellenze che rendono la nostra Regione del Veneto nota nel mondo. È stato un onore accogliere degli ospiti così importanti che si sono letteralmente innamorati di questo territorio straordinario” commenta Gianluca Bisol, presidente di Bisol1542.

