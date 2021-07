Tra le grandi cantine d’Italia in bici: parte il viaggio di Vittorio Brumotti e Luxury Bike Hotels

È partito dalle colline dell’Oltrepò Pavese, e in Lombardia, da Tenuta Travaglino, ed è continuato oggi in Piemonte, toccando cantine come Marchesi di Barolo e Ceretto, il progetto di eno e cicloturismo di lusso che chiama in causa uno dei volti più noti delle due ruote, Vittorio Brumotti, in partnership con Ludovica Casellati, “Lady Bici” e founder di Luxury Bike Hotels (e figlia della presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ndr). “Sulle Strade dei vini - Eccellenze d’Italia” il nome del progetto, un “giro d’Italia” su due ruote per conoscere il grande patrimonio vinicolo italiano e per valorizzarne i territori di appartenenza, con il supporto di Intesa Sanpaolo e un testimonial di eccezione, il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella. Un tour che si svilupperà in parte a luglio, e in parte a settembre-ottobre, in tempo di vendemmia. Il tutto all’insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale: non a caso il mezzo di trasporto scelto è l’ecologica bicicletta. Nella road map della prima parte del tour, in costante definizione, già previste le Cinque Terre, in Liguria, e poi Veneto, Trentino e Friuli, mentre la seconda tranche andrà dalla Toscana alla Sicilia, passando per Umbria, Abruzzo, Basilicata e Puglia. “Nel viaggio Vittorio Brumotti - spiega una nota - sarà accompagnato da veri “maestri del vino”: enologi, sommelier, proprietari di prestigiose cantine che forniranno interessanti spiegazioni, curiosità e approfondimenti sul tema.Un viaggio nella tradizione ma che guarda alle nuove generazioni: Vittorio, si propone di avvicinare anche i giovani al mondo del vino, invitandoli a scoprire i valori che rendono unico questo patrimonio. Inoltre, nello stile che ormai lo contraddistingue, Brumotti darà sfogo alla sua anima freestyle con performance e spettacoli improvvisati lungo il percorso o all’interno delle cantine stesse”. Tra i Luxury Bike Hotels che ospiteranno il tour, ci sono il Castello di Buttrio, in Friuli Venezia Giulia, Tenuta Artimino Hotel, in Toscana, Altarocca Wine Resort, in Umbria, Du Lac e Du Park Grand Resort e il Hoody Active & Happiness Hotel sul Lago di Garda.

