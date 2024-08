Tra natura, giochi di una volta e relax, torna la “Vendemmia dei Bambini” a Ca’ di Rajo

Il momento della vendemmia è, in primis, una delle fasi principali per la vita di una cantina, la base di tutto quello che rappresenta l’annata che verrà. Ma è anche una festa, un rito speciale, un’occasione, tra socialità e comunicazione, per divulgare la “magia” di questo mondo ed aprire le porte a curiosi ed appassionati ma anche alle generazioni del futuro. Negli anni sono aumentate le vendemmie a “tema” che stanno riscuotendo un grande interesse.

Una di quelle ormai più longeve è la “Vendemmia dei Bambini”, che, quest’anno, sarà di scena domenica 1 settembre, nella cantina Ca’ di Rajo di San Polo di Piave, terra di Prosecco, di proprietà della famiglia Cecchetto. Sarà, spiega l’azienda, “un’opportunità unica per riscoprire i rituali che rendevano la vendemmia un grande evento da vivere in famiglia, tra raccolta dell’uva, giochi all’aperto e tour tra le vigne con i pony. Per i più grandi degustazioni e pranzo all’ombra della Bellussera, con viti che crescono a tre metri di altezza da terra”.

I più piccoli potranno raccogliere i grappoli e adagiarli nelle ceste, in compagnia dei genitori, e conoscere le varie fasi del ciclo dell’uva, dal pianto della vite alla maturazione degli acini. Ma anche partecipare a laboratori creativi, compresa la possibilità di disegnare la propria etichetta per una bottiglia personalizzata. Una giornata proprio come quelle “di una volta”, da vivere in famiglia, e lontana dai frenetici ritmi della città.

