Tra ribollita e lampredotto, è Firenze la città dove si mangia meglio al mondo, secondo TasteAtlas

“Ecco le migliori città del mondo in cui nutrire voi stessi, non il vostro ego”: dunque niente ristoranti stellati, celebrity chef o piatti instagrammabili, ma semplicemente il miglior cibo locale nella classifica del portale internazionale TasteAtlas, che tra le 100 capitali dove si mangia meglio al mondo vede svettare al primo posto Firenze, culla della cucina toscana e capitale di ribollita e lampredotto. Ma il Belpaese domina in assoluto la Top 10, con Roma al secondo posto, Napoli al n. 4 e e Milano al n.10.

La classifica di TasteAtlas, portale internazionale che tra Facebook, Twitter ed Instagram mette insieme più di 800.000 follower in tutto il mondo, nasce dalla media delle valutazioni dei migliori piatti locali e regionali serviti in una determinata città, la media delle valutazioni dei piatti nazionali serviti in quella stessa città e la media delle valutazioni di Google dei migliori ristoranti tradizionali. Con un punteggio di 4,71 punti (su 5) Firenze si piazza al primo posto: secondo TasteAtlas “la scena gastronomica locale è una deliziosa fusione di fascino del vecchio mondo e moderna innovazione culinaria”. Tra i piatti consigliati a chi si trova nel capoluogo toscano ci sono la bistecca alla Fiorentina, il lampredotto, la ribollita e la trippa, senza dimenticare la schiacciata e le pappardelle al cinghiale. Al secondo posto della classifica c’è Roma, che si caratterizza per “l’autenticità delle trattorie tradizionali e un numero crescente di ristoranti contemporanei e fantasiosi”. Raccomandato il quartiere di Testaccio, per trovare i piatti più autentici, tra pasta cacio e pepe, supplì, pasta alla carbonara e pajata. A Napoli, al n.4 della classifica, si suggerisce caldamente di non perdere le frittatine, gli spaghetti alle vongole, le sfogliatelle e i babà, ma soprattutto la pizza Margherita, emblema della cucina locale. Milano, in posizione n. 10, non è solo la capitale italiana della moda e del design, ma anche il luogo perfetto in cui provare, secondo TasteAtlas, la tradizionale cucina lombarda, insieme ai locali più cool per l’aperitivo. I piatti imperdibili? Naturalmente il risotto alla milanese, l’ossobuco e la cotoletta.

Al di fuori dall’Italia, nella Top 10 troviamo Lima (in posizione n.3), Hong Kong (n.5), Città del Messico (n. 6), New York (n. 7), Parigi (n.8) e Tokyo (n. 9).

Le prime 20 classificate delle 100 migliori città del mondo in cui mangiare cibo locale:

1) Firenze

2) Roma

3) Lima

4) Napoli

5) Hong Kong

6) Città del Messico

7) New York

8) Parigi

9) Tokyo

10) Milano

11) Venezia

12) Lisbona

13) San Paolo

14) Jakarta

15) Buenos Aires

16) New Delhi

17) Praga

18) Los Angeles

19) Kyoto

20) Istanbul

