Tra Sicilia, Malta e Costiera Amalfitana, al via a settembre la crociera per i wine lovers

Una crociera a tema per i wine lovers: la propone la compagnia americana Windstar Cruises (particolarmente nota per avere una flotta composta da moderne navi a vela controllate da computer), che, dal 21 settembre al 1 ottobre debutterà con “Wine Cruise: Sicilian Splendors”, un tour incentrato sul vino, a bordo della suggestiva Wind Surf, la nave a vela più grande del mondo. Il progetto si avvale della consulenza di Maze Row Wines, azienda americana di import & export di vini pregiati (tra le griffe italiane nel loro portfolio ci sono Allegrini, Argiano, Brancaia, Jermann, Poggio Al Tesoro, Pieropan, Ratti e Tornatore).

La partenza e il ritorno sono previsti a Roma: dopo un giorno di navigazione si giunge a Lipari e il giorno seguente l’approdo è previsto in altro sito mondiale Unesco, Catania. Da qui si potranno visitare Taormina con le sue bellissime antichità, la necropoli di Pantalica e Siracusa. Lasciata l’Italia, la crociera continua a Gozo, l’isola a lungo ritenuta la mitica Ogigia dell’Odissea di Omero. Il giorno successivo l’itinerario prevede l’arrivo a Malta. Poi Porto Empedocle e la leggendaria Valle dei Templi di Agrigento. Il 28 settembre tappa a Trapani, città italiana della vela e terra di contrasti. Gli ultimi due giorni saranno dedicati a Sorrento e Amalfi. Nel corso del viaggio sono previsti tasting a bordo a cura di Maze Row Wines.

Ma quella in Sicilia non è la sola crociera a tema food & wine proposta da Windstar Cruises: “Adriatic Archipelagos & Greek Goddesses” , da Venezia ad Atene, con partenza il 28 agosto, prevede come ospite la chef Loryn Nalic, che insieme al marito Edo è proprietaria di “Balkan Treat Box”, ristorante specializzato in cucina di ispirazione balcanica nel cuore di St. Louis, Missouri. Durante il tour tra templi greci, catene montuose costiere e villaggi rustici, gli ospiti avranno la possibilità di cenare con la chef e visitare i mercati locali in sua compagnia. Vi saranno, inoltre, due seminari di arricchimento con degustazioni di vini a cura della cantina Louis M. Martini, pietra miliare della Napa Valley, che ha festeggiato nel 2023 il 90° anniversario.

