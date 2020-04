Tra solidarietà e ambiente, i Sommelier sposano il progetto “Etico” by Amorim Cork Italia

<b>Un progetto che unisce sensibilizzazione ambientale e solidarietà: i Sommelier Ais Veneto sposa il progetto “Etico” by Amorim Cork Italia,</b> e, da settembre, tutte le attività dei Sommelier diventeranno anche punto di raccolta per i tappi di sughero usati, che saranno riciclati dall’azienda portoghese e acquisteranno nuova vita in diversi settori: dalla meccanica aerospaziale all’abbigliamento, fino al design e alla bioedilizia. E, grazie alla collaborazione con il Fondo Welfare e Identità territoriale della Provincia di Belluno, <b>il ricavato raccolto dalla vendita sarà donato in beneficenza alle famiglie e alle attività commerciali maggiormente colpite dalla tempesta Vaia nell’ottobre 2018.</b>

