Trofeo Schiava dell’Alto Adige 2022: le etichette “top” del vitigno storico del territorio

Tra i vitigni più prestigiosi e storici dell’Alto Adige c’è sicuramente la Schiava, presente da oltre 500 anni e capace di segnare il territorio con una produzione di nicchia ma in grado di attirare un certo interesse tra gli addetti ai lavori e winelovers. Come ogni anno viene organizzato il Trofeo Schiava dell’Alto Adige, vetrina ideata per promuovere la Schiava di qualità. L’idea è stata lanciata da Ulrich Ladurner, Othmar Kiem e Günther Hölzl, con l’evento che, nei giorni scorsi, è andato in scena al Vigilius Mountain Resort di Lano (Bolzano).

La giuria di giornalisti, enologi e sommelier quest’anno era composta da Åsa Johannson, Kilian Krauth, Irene Forni, Aldo Fiordelli, Dario Cappelloni, Leonardo Romanelli, Angelo Carrillo, Herbert Taschler, Lukas Gerges, Egon Perathoner e Lisa Kinkelin ed ha selezionato le “Schiave dell’Anno” tra 80 campioni.

Il momento culminante del Trofeo Schiava dell’Alto Adige è stato il Galà della Schiava, dove è stata dimostrata la versatilità di questo vino in abbinamento con la cucina dallo chef Filippo Zoncato. A seconda della zona di produzione, la Schiava Alto Adige presenta caratteristiche diverse. Tenendo conto a questa diversità, i vini nella categoria “Classici” sono stati degustati e valutati separatamente per zona. La categoria “Expression”, invece, comprende i vini Schiava in cui la passione dei viticoltori e le caratteristiche del sito sono pienamente espresse (con annate che variavano dal 2021 al 2016). Grazie alla collaborazione con il Consorzio Vino Alto Adige, la premiazione è stata comunicata tramite video sui canali social.

Categoria “Classici”

Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore Novis 2021 - Ritterhof

Alto Adige Schiava Val Venosta 2021 - Produttori Merano

Alto Adige Schiava Grigia 2021 - Produttori Cortaccia

Alto Adige Santa Maddalena classico 2021 - Ansitz Waldgries

Categoria “Expression”

Alto Adige Lago di Caldaro Classico Superiore Peterleiten 2020 - Peter Sölva

Alto Adige Schiava Gschleier Vecchie Viti 2020 - Cantina Cornaiano

Alto Adige Santa Maddalena classico Hub 2020 - Untermoserhof

Premio del pubblico (in giuria i membri dell’associazione “Giovani Albergatori Alto Adige”)

Alto Adige Santa Maddalena classico Hub 2020 - Untermoserhof

