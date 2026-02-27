Uk, dalla vigna al marketing, il settore vino cerca nuovi professionisti e punta su un evento ad hoc

Nazione che è un baluardo delle esportazioni, primo partner per l’agroalimentare europeo, terzo per il vino italiano - anche se in calo nel confronto annuale gennaio-novembre 2025 sul 2024, secondo i dati Istat analizzati da WineNews (-4,2% in valore a 770,1 milioni di euro e -2,4% in volume a 240,7 milioni di litri) - il Regno Unito è anche una realtà produttiva importante, basti pensare ai suoi spumanti, sempre più popolari tra critica e consumatori, con il settore vino che, nonostante le difficoltà note a tutti, e, quindi, calo dei consumi e gusti che cambiano, sconta anche il problema delle accise che, dopo gli aumenti del Governo di casa, ha generato più di un mal di pancia. Ma, negli ultimi anni, la crescita del settore enoico britannico è stata evidente tanto che, come ha ricordato WineGb, l’associazione nazionale per l’industria vinicola inglese e gallese, ha generato circa 8,9 miliardi di sterline di valore aggiunto lordo, 412.000 posti di lavoro, un’industria in fase di espansione e che impiega attualmente circa 3.300 posizioni a tempo pieno e 13.000 stagionali, con un’ulteriore crescita della forza lavoro prevista nei prossimi anni (21%). E poi c’è il turismo che cresce, la superficie vitata che è aumentata di tre cifre nell’ultimo decennio, senza dimenticare il fenomeno dei cambiamenti climatici, che rendono le estati più calde e che permettono ai vigneti di sopravvivere anche a latitudini più alte, che possono rivelarsi un vantaggio a livello produttivo.

Quindi, nonostante le difficoltà, segnali per essere positivi, nel Regno Unito, ci sono, anche sul fronte occupazionale dove si cercano sempre di più figure specializzate: non a caso, dal 9 al 16 maggio a Lewes, torna la National Wine Careers Week, iniziativa fondata dal Plumpton College e dal produttore Nyetimber e supportata dalla Wine & Spirit Education Trust (Wset) e WineGb. Si tratta di un evento che mette in mostra le professionalità, le competenze e le possibilità che guidano uno dei settori in più rapida crescita del Regno Unito.

Ma, nonostante tutto, il vino rimane un percorso di carriera poco considerato, ed emerge un’inconsapevolezza dei ruoli disponibili che possono far iniziare una carriera: dalla viticoltura alla vinificazione, dall’import all’export, dal controllo qualità agli investimenti, dalla logistica al marketing fino all’ospitalità, solo per citare qualche esempio. La National Wine Careers Week punta ad affrontare proprio questo problema migliorando la visibilità, condividendo storie ed esperienze, ed offrendo percorsi pratici per entrare nel settore. Durante la settimana, le attività si svolgeranno sia digitalmente che di persona, ci saranno eventi ed opportunità promossi dal settore pensati per la carriera e la formazione. La campagna vedrà, inoltre, la partecipazione di una rete di ambasciatori del settore, che condivideranno i loro percorsi e contribuiranno a illustrare l’ampiezza delle opportunità disponibili.

