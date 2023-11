Un albero piantato per ogni ospite: la riforestazione passa per i luoghi del turismo

Per 470 milioni di anni, gli alberi hanno abitato il Pianeta Terra fornendo supporto ad ogni specie di vita vivente. Sono 1,6 miliardi le persone la cui sopravvivenza dipende dalle risorse forestali. Eppure oggi stiamo assistendo ad una perdita di verde senza precedenti: sono 4,4 i milioni di ettari di alberi che abbiamo perso, solo in Africa, tra il 2015 e il 2020. Per questo la World Sustainability Foundation, sezione non-profit della World Sustainability Organization, lancia il suo progetto “1 Guest - 1 Tree Planted” mirato alla promozione su scala globale del turismo sostenibile. Dedicato a tutte le strutture di ricezione turistica al mondo, dagli hotel alle lodge, dai Bed and Breakfast ai campeggi fino ai resort, prevede che i partecipanti si impegnino a piantare un albero per ogni ospite della propria struttura, finanziandone questa “buona azione”, a partire dall’Africa Centrale (e oltre, se richiesto), per combattere la piaga della deforestazione.

Combattere i cambiamenti climatici e salvaguardare specie animali e comunità locali tramite l’inserimento di qualità arboree autoctone e già state presenti nelle aree scelte attraverso la lotta alla deforestazione è un punto focale per la salute del mondo: le foreste hanno un ruolo centrale nella sopravvivenza della vita sul pianeta. Sono gli alberi a purificare l’aria, filtrare l’acqua, offrire molte sostanze importanti per la sopravvivenza di molteplici viventi e giocare un ruolo di primaria importanza nel bilanciamento dei fenomeni climatici. Essendo foreste e boschi così indispensabili per la vita di qualsiasi vivente, con la deforestazione che avanza a ritmi incalzanti sono numerosi i problemi che si palesano. Gli animali selvatici, ad esempio, si spingono verso gli insediamenti urbani alla ricerca di riparo, cibo e di un habitat che è stato loro sottratto e questo crea, conseguentemente, un pericoloso e problematico effetto domino.

Il settore turistico è un punto topico per la difesa dell’ambiente: se mal gestito, difatti, può pesare enormemente su varie componenti critiche e impattanti sullo stato di salute dell’ambiente. Utilizzo esasperato del terreno, inquinamento, erosione del suolo e di conseguenza habitat distrutti e pressioni ulteriori su svariate forme di vita, a rischio e non.

