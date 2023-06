Un brindisi ad una leggenda eterna. 958 Santero svela le etichette dedicate a Maradona

Brindisi d’autore per un trionfo calcistico storico e per celebrare una leggenda di questo sport e di una città intera. C’era anche un pezzo del Piemonte enoico nei festeggiamenti per la vittoria del campionato di calcio di serie A del Napoli che hanno colorato di biancoazzurro la città partenopea: erano le bottiglie firmate 958 Santero, l’azienda vitivinicola che ha sede a Santo Stefano Belbo (Cuneo), con l’effige di Diego Armando Maradona e il logo “D10S”, marchio che identifica la classe e lo stile dell’indimenticabile campione che vestì la maglia azzurra. “Siamo onorati della partnership che ci ha consentito, in sinergia con l’ex manager del Pibe de Oro, Stefano Ceci, di dedicare - ha spiegato Gianfranco Santero, presidente del gruppo vitivinicolo piemontese - un packaging originale al mito di Diego Armando Maradona, con etichette particolari che sono già un must per collezionisti e appassionati non solo di calcio”. Le bottiglie dedicate a quello che per tanti è stato il più grande numero 10 della storia, sono state presentate in una affollatissima festa di scena in Largo Maradona, uno degli angoli della città partenopea più cari ai napoletani e ai tifosi del campione. Non è mancato un brindisi dalla finestra che si apre dal grande murales dedicato al fuoriclasse che contribuì con le sue indimenticabili giocate alla conquista dei primi due scudetti del Napoli.

